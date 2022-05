Dabei geht es genau um den Bereich um 35,08 Euro und somit einen Widerstand aus Anfang des Jahres und der letzten Tage. Aus technischer Sicht sind nämlich immer drei Wellen in einer Kursbewegung Grundvoraussetzung, aktuell sehen wir eine erste Kaufwelle seit den Märztiefs, eine anschließende wurde in Form einer Konsolidierung in den letzten Tagen abgehalten. Fehlt jetzt nur noch die zweite Kaufwelle ...

