Allen Grund zur Freude haben heute Lanxess-Aktionäre. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund drei Prozent gehandelt. Damit valutiert der Titel nun bei 37,75 EUR. Startet hier jetzt die nächste Party?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Lanxess erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Lanxess der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Lanxess-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund vier Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 39,43 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 53,09 EUR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...