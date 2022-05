Also ich bin erleichtert, du vielleicht auch, denn die Raiffeisen Bank International AG (RBI) scheint den Ukraine-Krieg und die Russland-Sanktionen vorerst ziemlich gut wegzustecken. Das zeigen mir die Zahlen des 1. Quartals. Wobei die RBI Risikovorsorgen in Höhe von 319 Millionen Euro zur Seite gelegt hat. 209 Millionen Euro der Wertminderungen entfallen auf das Geschäft in Russland. Abgeschrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...