DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Von der Leyen bestätigt Embargo auf russische Ölimporte binnen 6 Monaten

Die Europäische Union (EU) wird ein Einfuhrverbot für russisches Rohöl innerhalb von sechs Monaten und ein Verbot für raffinierte Ölprodukte bis zum Jahresende vorschlagen. Das kündigte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Mittwoch an. Die EU wird außerdem Sanktionen gegen alle hochrangigen russischen Militärs verhängen, die in Kriegsverbrechen und die Belagerung von Mariupol verwickelt sind. In einer Rede vor dem Europäischen Parlament sagte von der Leyen auch, dass die größte russische Bank, Sberbank Rossia, und zwei weitere russische Banken aus dem Swift-System ausgeschlossen werden. Die Europäische Kommission plant außerdem, drei große staatliche russische Rundfunkanstalten aus der EU zu verbannen. Die EU-Mitgliedstaaten werden im Laufe des Mittwochs in Brüssel mit den Beratungen über das Sanktionspaket beginnen. Alle 27 Länder müssen zustimmen.

Ungarn meldet Vorbehalte gegen EU-Pläne für Ölembargo gegen Russland an

Ungarn hat starke Vorbehalte gegen die EU-Pläne für ein Ölembargo gegen Russland angemeldet. Budapest sehe in dem von der EU-Kommission unterbreiteten Vorschlag keine Vorkehrungen, welche "Ungarns Energiesicherheit garantieren", kritisierte die Regierung in Budapest in einer am Mittwoch an die Nachrichtenagentur AFP übermittelten Stellungnahme.

IfW: Russland auch bei Ölembargo finanziell auf längeren Krieg vorbereitet

Russland ist nach Einschätzung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) finanziell auf einen längeren Krieg gegen die Ukraine vorbereitet. Dies ändere auch nicht ein Ölembargo der Europäischen Union gegen Russland. Daher dürften laut IfW Hoffnungen auf ein zeitnahes Einlenken Russlands aufgrund der westlichen Sanktionen enttäuscht werden.

Scholz: Putin hat sich mit Angriffskrieg vollständig verrechnet

Russland hat laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Reaktion der Europäischen Union und des Westens auf den Angriffskrieg in der Ukraine untergeschätzt. Das Vorgehen habe die Nato und die EU gestärkt und ein Sanktionsverhalten ausgelöst, dass die russische Wirtschaft erheblich schädigt.

Schweriner Landesregierung: Klimastiftung kann aufgelöst werden

Die umstrittene Klima- und Umweltstiftung Mecklenburg-Vorpommerns kann nach Ansicht der Schweriner Landesregierung aufgelöst werden. Zu diesem Ergebnis komme ein Rechtsgutachten, das von Innenminister Christian Pegel (SPD) am Mittwoch den Landtagsfraktionsspitzen vorgestellt wurde, teilte die Staatskanzlei mit. Der Untersuchung zufolge könne sich die Stiftung selbst auflösen oder von der Stiftungsaufsicht aufgelöst werden. Details will Pegel am Nachmittag bei einer Pressekonferenz darlegen.

S&P Global: Deutsche Service-PMI gestiegen - Kontrast zu Industrie

Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat sich im April lebhafter als im Vormonat gezeigt, während der verarbeitende Sektor mit diversen Belastungsfaktoren zu kämpfen hat. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) für den Dienstleistungsbereich ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 57,6 von 56,1 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten allerdings einen etwas höheren Stand von 57,9 vorhergesagt, was dem vorläufigen April-Wert entsprach. Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im April indes verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 54,3 von 55,1 Punkten im Vormonat.

S&P Global: Eurozone-PMI zeigt Schwung bei Service - Industrie schwächelt

Das Wachstum in der Eurozone hat sich im April leicht beschleunigt, wobei wie bereits im Vormonat der Aufschwung im Servicesektor die Schwäche in der Industrie ausglich. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 55,8 von 54,9 im Vormonat, wie S&P Global (ehemals IHS Markit) berichtete. Damit erreichte er ein Sieben-Monatshoch. Der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor kletterte deutlich auf 57,7 Punkte von 55,6 im Vormonat und den höchsten Stand in acht Monaten. S&P Global betonte, dass sich in der Eurozone im April zunehmend eine Wirtschaft der zwei Geschwindigkeiten gezeigt habe: Während der Servicesektor im Aufwind gewesen sei, habe es eine Abkühlung in der Industrie gegeben. Ungeachtet dessen habe sich das Wirtschaftswachstum insgesamt beschleunigt, da die Nachfrage aufgrund der gelockerten Corona-Restriktionen angekurbelt worden sei.

Deutscher Automarkt bricht im April um 21,5 Prozent ein

Der Absatzrückgang auf dem deutschen Automarkt hat sich im April gegenüber März beschleunigt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, sanken die Verkäufe um 21,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 180.264 Pkw. Im März waren gut 60.000 Pkw mehr zugelassen worden als im April, und zugleich 17,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Mit Ausnahme von Porsche (plus 3,9 Prozent) verzeichneten alle deutschen Marken im April zweistellig rückläufige Neuzulassungen.

Umwelthilfe legt Widerspruch gegen Baubeginn von LNG-Terminal ein

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat Widerspruch gegen den vorzeitigen Baubeginn des geplanten LNG-Terminals in Wilhelmshaven eingelegt und forderte einen sofortigen Baustopp. Laut Umwelthilfe drohen die irreparable Zerstörung eines Unterwasser-Biotops und die Gefährdung von Schweinswalen durch Schallemissionen. Damit stellt sich die Deutsche Umwelthilfe den Bemühungen der Bundesregierung, zu verkürzten Genehmigungszeiten für den Bau von Flüssiggasterminals zu kommen, entgegen.

Wohnungsunternehmen schlägt Platzbeschränkung für Mieter vor

Im Kampf gegen den Wohnungsmangel schlägt der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) eine Platzbeschränkung für Mieterinnen und Mieter vor: "Wir sollten über rechtliche Möglichkeiten zur Wohnraumbegrenzung nachdenken", sagt BBU-Chefin Maren Kern der Wochenzeitung "Die Zeit" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. "Es geht nicht, dass wir über Knappheit klagen und gleichzeitig die Wohnfläche pro Kopf vielerorts weiter steigt." Die BBU-Mitglieder bewirtschaften mehr als 1 Million Wohnungen.

Indiens Zentralbank erhöht Leitzins um 40 Basispunkte auf 4,40 Prozent

Die indische Zentralbank hat überraschend ihren Leitzins erhöht. Der Zinssatz wurde um 40 Basispunkte auf 4,40 Prozent hochgenommen, um so die Inflation zu kontrollieren, wie es in der Mitteilung heißt. Der Gouverneur der Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, sagte. Der geldpolitische Rat habe eine außerplanmäßige Sitzung abgehalten und die Entscheidung einstimmig getroffen.

+++ Konjunkturdaten

EUROZONE

Einzelhandelsumsatz März -0,4% gg Vm, +0,8% gg Vj

Einzelhandelsumsatz Feb rev +0,4% gg Vm, +5,2% gg Vj

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex Service Apr 58,9, PROGNOSE: 58,8, März 57,4

GROßBRITANNIEN

Nettokreditvergabe Privathaushalte März +8,3 Mrd GBP (Feb: +6,1 Mrd GBP)

Nettokreditvergabe für Konsumzwecke März +1,3 Mrd GBP (Feb: +1,6 Mrd GBP)

Nettovergabe Hypothekenkredite März +7,0 Mrd GBP (Feb: +4,6 Mrd GBP)

Hypothekenkredit-Zusagen März 70.691 (Feb: 70.968)

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex Service Apr 55,7, PROGNOSE: 54,0; März 52,1

USA

MBA Market Index Woche per 29. Apr +2,5% auf 351,8 (Vorwoche: 343,1)

MBA Purchase Index Woche per 29. Apr +4,1% auf 244,4 (Vorwoche: 234,7)

MBA Refinance Index Woche per 29. Apr +0,2% auf 932,3 (Vorwoche: 930,7)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/smh/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.