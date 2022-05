Die jüngsten Bewegungen bei der Adler Group als schwankend zu bezeichnen, käme glatt einer Untertreibung gleich. Am Montag stürzte die Aktie des Immobilienkonzerns um 40 Prozent in die Tiefe, nachdem die KPMG dem jüngsten Quartalsbericht das Testat verweigerte. Im gestrigen Handel kam es nun zu einer heftigen Gegenbewegung.Um 33,3 Prozent schickten die Bullen die Aktie der Adler Group (LU1250154413) am Dienstag wieder in die Höhe und ließen damit die vorherigen Verluste schon fast wieder in Vergessenheit geraten. Bei dem Titel scheinen sich derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...