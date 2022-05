Das Unternehmen wird damit von Gartner als repräsentativer Anbieter in den Bereichen MSS, MDR und SASE anerkannt

Open Systems, der einzige Cybersecurity Service Provider mit Mission Control, wurde als einer von 40 repräsentativen Anbietern in den Gartner Market Guide 2022 für Managed Security Services (MSS) aufgenommen

Der neueste Gartner Market Guide für MSS enthält eine aktualisierte Marktdefinition und -beschreibung, Marktrichtung und -analyse sowie Empfehlungen für Unternehmen, die in MSS investieren möchten. In der Studie heisst es hierzu: "Führungskräfte im Bereich Sicherheits- und Risikomanagement (SRM) sollten sich auf die spezifischen Sicherheitsanforderungen ihres Unternehmens konzentrieren, wenn sie sich an Anbieter von Sicherheitsdienstleistungen wenden, und dabei insbesondere die einzelnen Märkte für MDR, Schwachstellenbewertung (VA) und Incident Response (IR) betrachten.

"Die Auszeichnung als repräsentativer Anbieter im Gartner Market Guide for Managed Security Services ist für uns eine grosse Ehre", sagt Dave Martin, Vice President of MDR bei Open Systems. "Open Systems ist unserer Meinung nach einer der wenigen Anbieter auf dieser Liste, die Cybersecurity als ihr Hauptgeschäft bezeichnen können."

Neben der Aufnahme von Open Systems in den Gartner Market Guide für MSS wurde das Unternehmen auch im Gartner Market Guide für Managed Detection and Response Services (MDR) in den Jahren 2020 und 2021 als repräsentativer Anbieter aufgeführt und im Gartner Best Security Practices for SD-WAN Report 2021 als einer der "acht Anbieter, die Secure Access Service Edge (SASE)-Lösungen mit allen Funktionen bereitstellen können" anerkannt.

"Die Auszeichnung von Open Systems als repräsentativer Anbieter in den MSS- und MDR-Marktleitfäden und die Anerkennung unserer SASE-Komplettlösung durch Gartner unterstreicht die Breite und Tiefe der Cybersecurity-Expertise, die Open Systems Unternehmen bietet", so Martin weiter. "Die Nachfrage der Unternehmen nach MSS-, MDR- und SASE-Dienstleistungen steigt, da sie danach streben, ihre Sicherheitsvorkehrungen stetig zu verbessern. Unser bewährter Ansatz geht über das blosse Erkennen und Reagieren auf Warnungen hinaus. Wir konzentrieren uns auf die Ergebnisse und arbeiten mit den Unternehmen zusammen, um ihre Mission zu erfüllen, nämlich das Eindämmen von Bedrohungen und die Reduzierung von Risiken."

Die Managed Security Services von Open Systems

Open Systems ist davon überzeugt, dass ein umfassender und massgeschneiderter Cybersecurity-Ansatz für den Schutz der wichtigsten Ressourcen eines Unternehmens unerlässlich ist. Unsere MDR+ und SASE+ Services mit Mission Control vereinen zertifizierte Experten, bewährte Prozesse und integrierte Technologien, um rund um die Uhr Sicherheit und Konnektivität zu gewährleisten, die auf die Umgebung und das gesamte Geschäft eines Unternehmens zugeschnitten sind.

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner befürwortet keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Research-Publikationen von Gartner geben die Meinung der Research-Organisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschliesslich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Open Systems

Open Systems sorgt für Cybersicherheit, die alle Erwartungen übertrifft. Unsere preisgekrönten Services Managed Detection and Response (MDR) und Secure Access Service Edge (SASE) verbinden und schützen Kunden heute schon, während sie gleichzeitig an der Sicherheitsreife für morgen arbeiten. Die Security- (SOC) und Network Operations Center (NOC) von Open Systems genannt Mission Control bieten unseren Kunden 24x7 globale Abdeckung. Als fünffacher Microsoft Gold Partner helfen wir Kunden, durch Ausnutzung ihrer bestehenden Sicherheitsinvestitionen Angriffsflächen zu verstehen und zu reduzieren. 97 aller Kunden vertrauen uns immer wieder, daher ist es kein Wunder, dass unsere Services als Crazy Good Cybersecurity bezeichnet werden. Weitere Informationen unter open-systems.com.

