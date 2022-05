Wie geht es weiter bei der in Russland tätigen Ekosem-Agrar AG? Was bedeutet die aktuelle Situation für die Anleihegläubiger in Deutschland? Welche Restrukturierungsmaßnahmen sind sinnvoll? Die Anleihen Finder Redaktion hat bei Christoph Chardon, Geschäftsführer der e.Anleihe GmbH, die als der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08) fungiert, nachgefragt.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Chardon, können Sie uns die e.Anleihe GmbH kurz vorstellen. Seit wann gibt es das Unternehmen und was ist deren Geschäftszweck und Track Record?

Christoph Chardon: Im Jahr 2018 ist plan>E by ELSÄSSER rund um die ELSÄSSER Rechtsanwälte PartG mbB angetreten, um als versierte Sanierungsexperten Transformation und Restrukturierung von Unternehmen neu zu denken. Sämtliche Partner verfügen über jahrzehntelange Erfahrungen bei Sanierungen und Restrukturierungen und waren zuvor bei relevanten Marktteilnehmern tätig.

Die e.Anleihe GmbH, deren Geschäftsführer ich bin, ist seit Frühjahr 2019 fester Bestandteil des plan>E-Teams von derzeit 15 Rechtsanwälte, Restrukturierer, Coaches und Treuhänder. Die e.Anleihe wurde gegründet, um für Restrukturierungen im Umfeld von Unternehmensanleihen eine eigene Gesellschaft anbieten zu können - und solche Aufgaben nicht unmittelbar als Kanzlei wahrzunehmen. Wir sind auch für die Anleihegläubiger von Inhaber-Schuldschreibungen anderer Emittenten tätig und dort zum gemeinsamen Vertreter bestellt, beispielsweise bei Anleihe der Zeitfracht Logistik Holding GmbH.

Anleihen Finder: Zum Hintergrund: Warum fungieren Sie bereits als Gläubigervertreter für die Ekosem-Agrar-Anleihe 2019/24, nicht aber für die Anleihe 2012/22?

Christoph Chardon: Die e.Anleihe GmbH ist seit Frühjahr 2019 tätig. ...

