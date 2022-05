Zürich (ots/PRNewswire) -Eine kürzlich veröffentlichte Studie[1], die an der Charité-Universitätsmedizin in Berlin durchgeführt wurde, bestätigt, dass die Reinigung mit HeiQ Synbio-Reinigern ein Oberflächenmikrobiom schafft, das antimikrobielle Resistenzgene im Zusammenhang mit Infektionen im Gesundheitswesen deutlich reduziert.Frühere Studien in belgischen und italienischen Krankenhäusern haben gezeigt, dass die synbiotische Reinigung eine vielversprechende neue Technologie für Gesundheitseinrichtungen ist (Caselli E, et.al [2] ). Eine neue Studie, die an der renommierten Charité-Universitätsmedizin in Berlin (Charité Berlin) durchgeführt wurde, untersuchte und verglich die Auswirkungen verschiedener Reinigungs- und Desinfektionsstrategien auf das Oberflächenmikrobiom im klinischen Umfeld. Drei Oberflächenbehandlungen (Incidin Pro ECOLAB Desinfektionsmittel, Brial Top ECOLAB Reiniger und HeiQ Synbio synbiotische Reiniger) wurden anschließend in neun unabhängigen Patientenzimmern auf einer neurologischen Station (Charité, Berlin) durchgeführt. Wöchentliche Probenahmen von verschiedenen Oberflächen zeigten, dass die synbiotische Reinigung eine überlegene neue Methode im Krankenhaushygienemanagement ist, und bestätigten die früheren Ergebnisse von Caselli et.al.[3-6], wonach HeiQ Synbio-Reiniger die antimikrobielle Resistenz auf Krankenhausoberflächen um bis zu 99,9 % reduzierten, das Auftreten von therapieassoziierten Infektionen um bis zu 52 % verringerten und die mit therapieassoziierten Infektionen verbundenen Kosten um bis zu 75 % reduzierten. Diese Ergebnisse sind bahnbrechend und führen zu einem Umdenken bei den Strategien zur Infektionskontrolle in Krankenhäusern.Die vollständige Studie der Charité Berlin ist hier (https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(22)00109-4/fulltext) zu finden und eine detaillierte Präsentation wird auch auf einem Seminar am 11. Mai 2022 auf der Interclean 2022 in Amsterdam, NL, gehalten.HeiQ antwortet mit nachhaltiger Technologie auf das wachsende Interesse der Verbraucher an Gesundheit, Hygiene und SicherheitNach der Übernahme von Chrisal, einem spezialisierten Biotech-Unternehmen mit patentierter probiotischer und synbiotischer Technologie, hat HeiQ, der Schweizer IP-Innovator und etablierte globale Marke für Materialinnovationen, vor kurzem seine neue HeiQ Synbio-Reinigungsserie auf den Markt gebracht, die hier (https://www.heiq.com/products/finished-goods/heiq-synbio-clean/) zu finden ist. HeiQ Synbio nutzt Synbiotika, die einzigartige Synthese von Prä- und Probiotika, um das Mikrobiom von Menschen, Haustieren und der Umwelt nachhaltig zu verbessern.Dr. Robin Temmerman, selbst Mikrobiologe und Erfinder der HeiQ-Synbio-Technologie, kommentiert: "In ihrem Streben nach perfekter Sauberkeit haben die Menschen Antibiotika, Desinfektionsmittel und Biozide viel zu lange und in zu großen Mengen verwendet, was zu resistenten Mikroorganismen, so genannten 'Superbugs', führen kann, die in Krankenhäusern ein großes Problem darstellen. Unsere Inspiration für die Entwicklung synbiotischer Reinigungsprodukte bei HeiQ Chrisal beruht auf unserer Überzeugung, dass Synbiotika die einzige wirklich nachhaltige und wirksame Lösung zur Aufrechterhaltung hervorragender Sauberkeit und zur Reduzierung antimikrobieller Resistenzen sind. Synbiotische Reinigungsmittel werden seit 10 Jahren in Krankenhäusern eingesetzt und tragen zur Senkung der Infektionsraten bei. Heute reinigen mehr als 50 Krankenhäuser in Europa mit Produkten von HeiQ Synbio."HeiQ-Seminar über synbiotische Reinigungsmittel und therapieassoziierte Infektionen auf der IntercleanHeiQ wird ein Seminar veranstalten, das die spektakuläre Wirksamkeit der synbiotischen Reinigung in Gesundheitseinrichtungen beleuchtet. Eine Expertenrunde wird die synbiotische Reinigung \u2014 Technologie, Produkte und Anwendungen \u2014 erläutern und die Ergebnisse der von der Charité Berlin durchgeführten Studie vorstellen.Anmeldung: Hier (https://page.heiq.com/interclean-heiq-seminar-beyond-clean/)Referenten und Themen:- Dr. Tilman Klassert, Universität Jena, "Evaluierung der probiotischen Reinigung in der Charité - Universität Berlin"- Elad Amir, Design Cleaning Services Ltd, "Vorteile der Synbio-Reinigung für Einrichtungen" und Anwendungsbeispiele- Dr. Robin Temmerman, HeiQ Chrisal, "Synbiotische Hygiene - Technologie, Produkte und Anwendungen"Seminar: HeiQ Seminar - Beyond Clean - Revolutionäre synbiotische Reinigung für GesundheitseinrichtungenDatum: 11. Mai 2022, von 14.30 bis 16:30Veranstaltungsort: Interclean, Amsterdam, NL, Räume E104 & E 105, in der Nähe des Eingangs der Halle 10Anmeldung: Hier (https://page.heiq.com/interclean-heiq-seminar-beyond-clean/)Informationen zu HeiQHeiQ (LSE: HEIQ) ist ein Schweizer IP-Innovator und eine etablierte globale Marke für Material- und Textilinnovationen. HeiQ wurde 2005 als Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) gegründet und ist seit 2020 am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert. HeiQ konzentriert sich darauf, das Leben von Milliarden von Menschen weltweit zu verbessern, indem es die Produkte, die wir täglich benutzen, um Hygiene, Komfort, Schutz und Nachhaltigkeit erweitert. HeiQ verfügt über starke geistige Eigentumsrechte, die an der Spitze der weltweiten Technologie stehen. HeiQ ist auf zahlreichen Märkten aktiv: Textilien, Teppiche, antimikrobielle Kunststoffe, leitfähige Beschichtungen, medizinische Geräte, probiotische Haushaltsreiniger, Körperpflege und Krankenhaushygiene. HeiQ hat einige der wirksamsten, haltbarsten und leistungsfähigsten Technologien entwickelt, die es heute auf diesen Märkten gibt.Als zuverlässiger Innovationspartner für über 300 globale Marken und mit einer umfangreichen F&E-Pipeline hat HeiQ mehrere Auszeichnungen wie den Schweizer Technologie- und den Schweizer Umweltpreis gewonnen und sich einen guten Ruf für die ESG- und nachhaltigen nachgelagerten Effekte seiner Innovationen erworben. HeiQ erforscht neue Lösungen für seine Partner, bietet eine skalierte Produktion an seinen Standorten in der ganzen Welt und unterstützt seine Partner bei der Markteinführung - mit dem Ziel, dass die Produkte innerhalb weniger Monate vom Labor zum Verbraucher gelangen. www.heiq.com[1] 2022. 