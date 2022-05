Freiburg - Abwehrspezialist Matthias Ginter verlässt Borussia Mönchengladbach und kehrt zum SC Freiburg zurück. Das teilten die Breisgauer am Mittwochnachmittag mit und bestätigten damit vorhergehende Berichte.



Der deutsche Fußballnationalspieler spielte bereits von 2006 bis 2014 für den SC, ehe er den Verein gen Borussia Dortmund verließ. "Der Kontakt zu Matze ist nie abgebrochen und sein Bezug zur Heimat war immer vorhanden, sowohl geografisch als auch sportlich", sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach zu dem Transfer. "Die Qualitäten von Matze kennen wir natürlich genau, werden die Zusammenarbeit aber mit einer gesunden und realistischen Erwartungshaltung angehen. Matze kann unserer Defensive Stabilität verleihen und uns mit seinen fußballerischen Fähigkeiten auch in der Spieleröffnung gut tun."



Ginter selbst hob zur Begründung auch seine große Verbundenheit zur Region hervor: "Ich wollte nochmal etwas ganz Besonderes in meiner Karriere machen und etwas Spezielleres als die Rückkehr zum Sport-Club und in meine Heimat gibt es für mich nicht. Die Entwicklung des gesamten Vereins, das Potential der Mannschaft sowie die besondere Art und Weise des Austauschs mit den Vereinsverantwortlichen in den vergangenen Wochen - all dies in meiner Heimat vorzufinden kann man in den heutigen Zeiten als Glückfall beschreiben. Dieses Gesamtpaket hat einfach perfekt gepasst", so der 28-Jährige. In Freiburg ersetzt Ginter seinen Nationalmannschaftskollegen Nico Schlotterbeck, der sich kommende Saison dem BVB anschließt.

