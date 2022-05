Unterföhring (ots) -- Das neueste James-Bond-Abenteuer "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" (https://www.sky.de/film/keine-zeit-zu-sterben) ab 3. Juni als exklusive TV- und Streamingpremiere im Abo bei Sky und Sky Ticket- Der letzte Auftritt von Daniel Craig als 007 war im vergangenen Jahr der erfolgreichste Film in den deutschen Kinos- Sky Cinema 007 von 1. Juni bis 29. Juli mit den 25 offiziellen James-Bond-Filmen rund um die Uhr- Alle Bond-Filme ohne Werbeunterbrechung und wahlweise in der Originalversion- Die James-Bond-Hits über Sky Q und Streamingservice Sky Ticket auch jederzeit auf Abruf4. Mai 2022 - "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" (https://www.sky.de/film/keine-zeit-zu-sterben) von EON Productions und Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) startet am 3. Juni als exklusive deutsche TV- und Streamingpremiere im Abo auf Sky. Der erfolgreichste Film in den deutschen Kinos der letzten beiden Jahre ist auch auf Abruf und mit Streamingservice Sky Ticket verfügbar. Dazu präsentiert Sky seinen Kunden auch die restlichen 24 James-Bond-Filme von EON Productions und MGM auf Sky Cinema 007 rund um die Uhr.Der Pop-up Sender Sky Cinema 007 zeigt ab 1. Juni bis 29. Juli alle 25 bisherigen James-Bond-Filme von "James Bond jagt Dr. No" bis "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" rund um die Uhr. In dieser Zeit werden die Filme auch über Sky Q jederzeit auf Abruf zur Verfügung stehen. Mit dem Streamingdienst Sky Ticket sind die Bond-Blockbuster ebenfalls abrufbar.Michaela Tarantino, Vice President Cinema bei Sky Deutschland: "In 'James Bond 007: Keine Zeit zu sterben' verabschiedet sich Daniel Craig von der Reihe mit einem mitreißenden Agenten-Auftritt als 007. Wir freuen uns sehr, diesen Kino-Megahit nun exklusiv im Abo unseren Filmfans bei Sky zeigen zu können. Dazu bieten wir ein einzigartiges Filmevent: Sky Cinema präsentiert zwei Monate lang alle 25 legendären Bond-Hits: auf Sky Cinema 007, sowie jederzeit auf Abruf und wahlweise im Original. Auch mit Sky Ticket."Über "Keine Zeit zu sterben":In "Keine Zeit zu sterben" ist Bond aus dem aktiven Dienst ausgeschieden und genießt ein ruhiges Leben auf Jamaika. Mit der Ruhe ist es vorbei, als sein alter Freund Felix Leiter von der CIA auftaucht und um Hilfe bittet. Die Mission zur Rettung eines entführten Wissenschaftlers erweist sich als weitaus tückischer als erwartet und führt Bond auf die Spur eines mysteriösen Bösewichts, der mit einer gefährlichen neuen Technologie bewaffnet ist.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über Metro Goldwyn Mayer:Metro Goldwyn Mayer (MGM) ist ein führendes Unterhaltungsunternehmen, das sich auf die Produktion und den weltweiten Vertrieb von Film- und Fernsehinhalten auf allen Plattformen konzentriert. Das Unternehmen besitzt eine der weltweit umfangreichsten Bibliotheken mit erstklassigen Film- und Fernsehinhalten sowie das Premium-Pay-TV-Netzwerk EPIX, das in den gesamten USA über Kabel, Satellit, Telco und digitale Distributoren verfügbar ist. Darüber hinaus ist MGM an zahlreichen anderen Fernsehkanälen, digitalen Plattformen und interaktiven Unternehmungen beteiligt und produziert Premium-Kurzform-Inhalte zur Verbreitung. Weitere Informationen finden Sie unter www.mgm.com.Über EON Productions:EON Productions Limited und Danjaq LLC befinden sich vollständig im Besitz und unter der Kontrolle der Familie Broccoli/Wilson. Danjaq ist das in den USA ansässige Unternehmen, das zusammen mit den Metro Goldwyn Mayer Studios das Urheberrecht an den bestehenden James-Bond-Filmen besitzt und das Recht zur Produktion zukünftiger James-Bond-Filme kontrolliert. EON Productions, eine Tochtergesellschaft von Danjaq, ist die in Großbritannien ansässige Produktionsfirma, die seit 1962 die James Bond-Filme produziert und zusammen mit Danjaq das gesamte weltweite Merchandising kontrolliert. Weitere Informationen finden Sie unter www.007.com.