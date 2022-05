Heute um 20:00 Uhr unserer Zeit wird die Fed ihre Zinsentscheidung und ihre Pläne zum Abbau ihres 9 Billionen Dollar schweren Vermögensportfolios veröffentlichen Die US-Notenbank wird die Zinssätze um 50 Basispunkte anheben Mit Blick auf den überbewerteten Dollar, das unterbewertete Gold und die US-Indizes wird die weitere Kommunikation entscheidend sein Die Fed muss sich nicht nur mit einer hohen Inflation auseinandersetzen, sondern auch mit dem Risiko einer Verlangsamung oder gar einer Rezession in den USA und China Die Fed wird die Zinsen so schnell wie seit 2000 nicht mehr anheben Am Zinsschritt besteht kein Zweifel: die Fed wird heute beschließen, die Zinssätze um 50 Basispunkte anzuheben. Diese Möglichkeit hatten US-amerikanische Währungshüter zuletzt mehrfach betont. An den Märkten rechnet man sogar mit vier solcher Schritte im Verlauf des Jahres. Zu bedenken ist jedoch, dass eine solche Anhebung damit nicht mehr überraschend käme und vom Markt bereits vollständig eingepreist ist. Jede Andeutung in Powells Erklärung oder jeder Kommentar zu den Zukunftsaussichten wird deshalb entscheidend für die weitere Entwicklung des Dollars oder der Aktienindizes sein. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Markt preist bereits 4 Erhöhungen um 50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...