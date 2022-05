Das Orderbuch ist bis in das Jahr 2023 gut gefüllt und die meisten Modelle sind ausverkauft.Maranello - Der Luxussportwagenbauer Ferrari profitiert von einer starken Nachfrage. Die Ergebnisse im ersten Quartal seien von einem starken Auftragseingang getragen worden, sagte Vorstandschef Benedetto Vigna am Mittwoch laut Mitteilung. Das Orderbuch sei bis in das Jahr 2023 gut gefüllt und die meisten Modelle ausverkauft, sagte der Manager. Angesichts des Wachstums bei den Verkäufen um 17...

Den vollständigen Artikel lesen ...