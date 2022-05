Das global operierende HR-Technologie-Unternehmen Phenom aus den USA ist zum zweiten Jahr in Folge Strategic Leader für Talent Acquisition im 2022 Fosway 9-Grid.

Mit seiner Talent Experience Management (TXM)-Plattform hilft Phenom Unternehmen durch KI sowie Automatisierung die besten Talente zu finden und einzustellen.

Zum zweiten Jahr in Folge erhält das Deep Tech- und HR-Unternehmen Phenom (www.phenom.com) für Talent Acquisition die Auszeichnung zum Strategic Leader im 2022 Fosway 9-Grid. Das 9-Grid, ein Modell für Analysen von HR, Talent Management, Recruiting und Learning, identifiziert Unternehmen als Strategic Leader, die neben einem großen Angebot an Funktionen über das nötige Know-How verfügen, um die komplexen Anforderungen großer Unternehmen effizient zu erfüllen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220503006093/de/

Phenom positioned as Strategic Leader in Fosway 9-Grid (Graphic: Business Wire)

Zu keinem Zeitpunkt in den letzten 14 Jahren gab es in Europa eine höhere Rate an unbesetzten Stellen, was bedeutet, der Fachkräftemangel hat sich zu einer wirklichen Krise entwickelt. Um leichter mit Bewerber:innen in Kontakt zu treten und offene Stellen schneller und effizienter zu besetzen, entscheiden sich Chief Human Resources Officer (CHROs) und CEOs führender Unternehmen heute zunehmend für intelligente Systeme, die Aufgaben automatisieren und Bewerbern personalisierte Erfahrungen bieten können.

Phenoms Auszeichnung zum Strategic Leader unterstreicht, dass seine Talent Experience Management (TXM)-Plattform Unternehmen durch KI sowie Automatisierung ermöglicht, die am besten geeigneten Talente zu finden und einzustellen. Überdies bietet Phenom einen KI-getriebenen Talentmarktplatz an, um Mitarbeiter:innen fortzubilden und zu halten.

Phenom unterstützt Unternehmen beim Abbau des Personalmangels

"Unternehmen stehen aktuell vor Herausforderungen im Recruiting, die innovative Ansätze bei der Talentakquise erfordern", betont David Wilson, CEO der Fosway Group. "Phenom hat seine Position als strategischer Leader auf dem Fosway 9-Grid für Talentakquise 2022 durch seinen Fokus auf neue Innovationen im Bereich Talentakquise gefestigt und erzielt in diesem Bereich heute noch weitaus bessere Ergebnisse als bei unserer letzten Erhebung.

Im Jahr 2021 nutzten 50.000 Recruiter und Personalverantwortliche Phenom, um über zwei Millionen Mitarbeiter:innen einzustellen und über 5 Millionen Mitarbeiter:innen zu engagieren. Die TXM-Plattform von Phenom basiert auf einem umfangreichen Datennetzwerk, kontextbezogenen Branchenmodellen und Deep Learning. Es ermöglicht Unternehmen:

Schneller die geeignetsten Kandidat:innen anzusprechen und einzustellen : Mit personalisierten Karriereseiten, Chatbots und einem umfangreichen CMS schlägt Phenom Arbeitssuchenden relevante Jobempfehlungen und Inhalte auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten, Erfahrung sowie ihres Standorts vor.

: Mit personalisierten Karriereseiten, Chatbots und einem umfangreichen CMS schlägt Phenom Arbeitssuchenden relevante Jobempfehlungen und Inhalte auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten, Erfahrung sowie ihres Standorts vor. Die Produktivität von Recruiter:innen zu verbessern : Phenom hilft bei der Identifizierung der am besten geeigneten Talente und automatisiert mühsame Verwaltungsaufgaben mit einem Talent-CRM, Kampagnen, Video-Assessments und KI-Insights.

: Phenom hilft bei der Identifizierung der am besten geeigneten Talente und automatisiert mühsame Verwaltungsaufgaben mit einem Talent-CRM, Kampagnen, Video-Assessments und KI-Insights. Entwicklung und Bindung von Mitarbeiter:innen: Förderung von Mitarbeiterengagement, Wachstum und Mitarbeiterbindung mit einem internen KI-getriebenen Talentmarktplatz, Karrierewegen, interner Mobilität, Veranstaltungen, Diversität, Gleichberechtigung und Integration sowie Mitarbeiter-Ressourcengruppen.

Förderung von Mitarbeiterengagement, Wachstum und Mitarbeiterbindung mit einem internen KI-getriebenen Talentmarktplatz, Karrierewegen, interner Mobilität, Veranstaltungen, Diversität, Gleichberechtigung und Integration sowie Mitarbeiter-Ressourcengruppen. Befähigung von Personalmanager:innen: Die Zusammenarbeit mit Manager:innen vereinfachen und aussagekräftige Erkenntnisse durch Talentanalysen gewinnen.

AXA: Phenom ist ein unverzichtbarer Teil der Talent-Acquisition

"Mit Phenom ist es für Mitarbeiter:innen und Kandidat:innen einfacher denn je, offene Stellen in unserem Unternehmen zu finden. Da die Plattform ständig Bewerberdaten erfasst und analysiert, liefert sie personalisierte Erfahrungen, die jedem helfen, die richtige Stelle zu finden. Wenn wir in der Lage sind, Menschen mit Chancen zu verbinden, bei denen sie ihre Arbeit gestalten und ihr Potenzial ausschöpfen können, ist das der größte Erfolg überhaupt", so Amanda Vaughan, Global Head of Talent Learning bei AXA.

"Da Unternehmen bei der Deckung des Personalbedarfs in der EMEA-Region auf die Erfahrung von Talenten angewiesen sind, zeigt die Beibehaltung unserer Position als Strategic Leader im Talent Acquisition Grid von Fosway, wie wir unsere Verankerung im HR-Technologiemarkt vorantreiben", unterstreicht Jeff Carey, Senior Vice President of International Business bei Phenom. "Unsere Kund:innen haben sich für Phenom als die KI-gestützte Lösung entschieden, die ihnen nicht nur hilft, heute schneller Kandidat:innen zu finden und Talente zu halten. Unsere Kund:innen setzen auch auf Phenom und unsere Innovationen, um sicherzustellen, dass sie für die Anforderungen von morgen gerüstet sind.

Weitere Informationen zu Phenom finden Sie auf der Unternehmenswebseite. Weitere Informationen zum Fosway 2022 9-grid finden Sie hier und in unserem Blogbeitrag.

Über Phenom

Phenom ist ein globales HR-Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, einer Milliarde Menschen zu helfen, den richtigen Job zu finden. Mit seiner Expertise in der Entwicklung KI-gestützter, skalierbarer Lösungen stellt Phenom Unternehmen seine Talent Experience Management-Plattform (TXM) zur Verfügung. Diese hilft den Unternehmen, Bewerber:innen und Mitarbeiter:innen, den richtigen Job zu finden, Recruiter:innen die richtigen Talente zu identifizieren und zu engagieren und Manager:innen bei der Optimierung von Personalstrategien, -prozessen und -ausgaben zu unterstützen.

Phenom gehört zu den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in der Deloitte Technology Fast 500-Liste für das Jahr 2020 und gewann einen regionalen Timmy Award für die Einführung und Optimierung von Help One Billion.com.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Großraum Philadelphia und unterhält außerdem Niederlassungen in Indien, Israel, den Niederlanden, in Deutschland und dem Vereinigten Königreich.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.phenom.com. Bleiben Sie mit Phenom auf LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube und Instagram in Verbindung.

Auf Anfrage sind Interview-Termine mit Mahe Bayireddi (CEO und Mitgründer) sowie Thomas Gertner (General Manager Zentraleuropa) möglich.

