Mainz (ots) -Wie können die Tafeln in Zeiten der Inflation entlastet werden? Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet am Do., 5. Mai 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Zuerst die steigende Inflation, dann die immer höheren Energiepreise - auch in Rheinland-Pfalz wissen immer mehr Menschen nicht mehr, wie sie ihr Essen bezahlen sollen. Die Nachfrage nach stark verbilligten oder gar kostenlosen Lebensmitteln steigt immer mehr. Seit März wenden sich auch Flüchtlinge aus der Ukraine an die Tafeln, die nun Aufnahmestopps verhängen oder Portionen verkleinern. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit großem Engagement versuchen allen gerecht zu werden, haben so eine Situation noch nie erlebt. Sie kritisieren, dass sie dort in die Bresche springen, wo eigentlich der Staat und die Kommunen gefragt wären - bei der Existenzsicherung. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Moderator Christoph Mautes zeigt die Situation in Kaiserslautern und Kirn und fragt nach politischen Lösungen.Weitere Themen der Sendung:- Die Angst vor der Ausweitung des Ukraine-Kriegs - Sind wir ausreichend geschützt?- Neue Serie: "Mensch & Natur - Neuanfang an der Ahr"- Polizistenmorde in Kusel - Konsequenzen drei Monate danach- Helden, Ehre, Vaterland - Wie der Ukraine-Krieg unser Denken und unsere Sprache verändert"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.