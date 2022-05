In Erwartung von Hinweisen auf die weitere Entwicklung der US-Geldpolitik halten sich Investoren mit Engagements an Europas Aktienmärkten zurück. Dax und EuroStoxx50 lagen am frühen Mittwochnachmittag jeweils kaum verändert bei 14.043 beziehungsweise 3757 Punkten. An der Börse galt eine Leitzins-Anhebung der US-Notenbank Fed am Abend um einen halben Prozentpunkt als ausgemacht. Entscheidender sei daher der Ausblick für das Erhöhungstempo in den kommenden ...

