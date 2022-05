DGAP-News: JENOPTIK Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

JENOPTIK Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.06.2022 in Jena (virtuell) mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



04.05.2022 / 16:05

JENOPTIK Aktiengesellschaft Jena ISIN DE000A2NB601 -

- WKN A2NB60 Berichtigung der am 3. Mai 2022 veröffentlichten

Einladung zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni 2022

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 3. Mai 2022 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der JENOPTIK Aktiengesellschaft einberufen für Mittwoch, den 15. Juni 2022, 11:00 Uhr (MESZ). Hiermit weisen wir darauf hin, dass der unter Ziffer I. 7. b) enthaltene Verweis wie folgt berichtigt wird: b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die in Ziffer II. beschriebene Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, einschließlich des Vergütungssystems unter Berücksichtigung der unter Ziffer I. 7. a) vorgesehenen Neufassung von § 19 der Satzung, auf dem das Vergütungssystem basiert, zu billigen. Jena, 4. Mai 2022 JENOPTIK Aktiengesellschaft Der Vorstand

