Die Aktien von Wasserstoff-Unternehmen mussten in den vergangenen Tagen Kursabschläge verkraften. Studien zeigen jedoch: In den kommenden Jahren werden die benötigten Elektrolyse-Kapazitäten für grünen Wasserstoff rasant ansteigen. Die schnelle Markteinführung von grünem Wasserstoff in den USA wollen Plug Power und Olin jetzt zusammen vorantreiben.Mit einem Joint Venture vermarkten und produzieren Plug Power und Olin künftig grünen Wasserstoff. Das gaben der Wasserstoff-Spezialist und das Chemieunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...