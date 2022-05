Essen - Der Virologe Ulf Dittmer begrüßt die Entscheidung der NRW-Landesregierung, die Corona-Quarantäne auf fünf Tage zu verkürzen, aber an einer Verpflichtung zum Freitesten festzuhalten. "Es macht durchaus Sinn, den Menschen die Möglichkeit zu geben, die Quarantäne früher zu verlassen", sagte er der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Donnerstagausgabe).



"Oft haben geimpfte Erkrankte nur über einen sehr kurzen Zeitraum Symptome und könnten sich schnell freitesten", argumentierte der Leiter des Institutes für Virologie an der Uniklinik Essen. "Ich finde die Entscheidung gut, das Ende der Quarantäne verpflichtend an einen Antigen-Schnelltest zu koppeln." Die meisten Menschen handelten eigenverantwortlich, aber eben nicht alle. "Manche werden versucht sein, ohne Test den Arbeitsplatz oder eine Gaststätte aufzusuchen."



Ob jemand nach fünf Tagen Quarantäne mit einem negativen Testergebnis rechnen könne, hänge von der Stärke der Symptome ab. "Ein Mensch mit schweren Corona-Symptomen wie hohes Fieber dürfte kaum nach fünf Tagen virenfrei sein. Bei nur schwachen Symptomen ist das durchaus möglich", so der Virologe.

