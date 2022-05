Die Gigafactory Shanghai brummt und soll Zuwachs in Form einer weiteren Fabrik erhalten. Die beiden Werke zusammen wären laut Tesla das größte Fahrzeugexportzentrum der Welt. Tesla will die Ausbeute des ohnehin sehr produktiven Werkes in Shanghai verdoppeln und spricht von der Entstehung des "größten Fahrzeug-Exportzentrums der Welt". Das berichtet Elektrek. Dazu soll neben der örtlichen Gigafactory eine neue Fabrik entstehen, die zusätzlich 450.000 Autos pro Jahr herstellen kann. Das Unternehmen bestätigte, der Standort werde Model Y und Model 3 bauen. Genaue Angabe...

