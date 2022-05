Der Deutsche Aktienindex verharrt seit Stunden wie angeklebt an der 14.000er Marke. Die Börsenwelt wartet auf die US-Notenbank, um Klarheit darüber zu bekommen, in welchem Tempo die Zinswende ein den USA vonstatten gehen könnte. Dass heute den Anlegern mindestens 50 Basispunkte Leitzinserhöhung serviert werden, scheint ausgemachte Sache. Nur was kommt danach? Bisher konnte in der laufenden Woche Schlimmeres verhindern werden, nachdem am Montag plötzlich Käufer an der Technologiebörse Nasdaq auch ...

