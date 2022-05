Frankfurt am Main (ots) -Markus Eulig ist ein bemerkenswerter Newcomer in der deutschen Literaturszene, hat er mit seinem Erstlingswerk aus persönlichen Anekdoten doch echte Begeisterung in einer rasant wachsenden Leserschaft ausgelöst."Die obskure Leichtigkeit des Zufalls: 42 Begegnungen" enthält genau das, was es verspricht: 42 Begegnungen, geschildert in ebenso vielen Kurzgeschichten zum Nachdenken und Schmunzeln. Doch wenn Fans von "Per Anhalter durch die Galaxis" bei dem Titel direkt die Ohren spitzen, werden auch diese nicht enttäuscht. Denn die Zahl 42 ist bekanntermaßen die Antwort auf die "Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest" - und die 42 kurzen Geschichten des Buches liefern in gewissem Sinne tatsächlich die Antwort auf eine der großen Fragen des Lebens. Nämlich, was es lebenswert macht. Die Antwort des Autors ist eindeutig: Es sind die Begegnungen mit anderen Menschen, die dem Leben Spannung und das gewisse Etwas verleihen. Und an einigen der interessantesten Begegnungen aus der Vergangenheit des Markus Eulig lassen die zum Teil nachdenklichen, zum Teil lustigen Geschichten den Leser teilhaben.Große Namen prägen die Anekdoten-SammlungFür Lesehungrige auf der Suche nach aktuellen Buchempfehlungen, um sich mit kurzen Geschichten vom Alltagstrott oder der wenig erfreulichen Nachrichtenlage ablenken zu lassen, ist "Die obskure Leichtigkeit des Zufalls" genau das Richtige. Die mit einem Augenzwinkern erzählten lustigen Geschichten aus dem Leben von Markus Eulig zeigen eine faszinierende Vielfalt von zufälligen Begegnungen auf. Diese haben teilweise, wenn auch in kleinem Maße, sogar seine Zukunft geprägt - so hat beispielsweise ein echter Prinz seine spätere Entscheidung bezüglich der Wahl eines Leistungskurses beeinflusst.Doch es ist weniger die Tragweite der Zusammentreffen, welche die Leser fasziniert. Vielmehr ist es neben der amüsanten und unterhaltsamen Erzählweise die schiere Anzahl an prominenten Namen, die sich in den Anekdoten wiederfinden. So machen Helmut Schmidt, Willy Brandt, Salvador Dali, Andy Warhol, Keith Richards, Wolfgang Niedecken und Otto Rehhagel nur einen kleinen Bruchteil der bekannten Persönlichkeiten aus, über die Markus Eulig aus persönlicher Erfahrung erzählen kann. Zudem regen die Kurzgeschichten zum Nachdenken und zum Schmunzeln an - und erreichen die Leserschaft damit dort, wo Erzählungen stets ihre beste Wirkung entfalten: auf der Gefühlsebene. "Markus Eulig deckt auf wenigen Seiten die gesamte Palette menschlicher Emotionen ab", weiß ein Rezensent auf Amazon zu berichten. Mit dieser Kraft der Emotionen wird der Leser in den Fluss der kurzen Geschichten gezogen - und dazu verführt, die gesammelten 42 Anekdoten "wegen Sogwirkung gleich in einem" zu lesen.Geschichten wie von SchirachBesonders gefreut hat sich der Frankfurter Autor über eine Rezension auf Amazon (https://www.amazon.de/Die-obskure-Leichtigkeit-Zufalls-Begegnungen/dp/3754358316/ref=sr_1_1?crid=3FOQPHKEC29M2&keywords=markus+eulig&qid=1651243430&sprefix=%2Caps%2C69&sr=8-1), die ihn mit Ferdinand von Schirach auf eine Stufe stellte. Denn dessen Buch "Kaffee und Zigaretten" war für Markus Eulig die Inspiration zum Schreiben seines eigenen Buches."Ich hatte mir von Schirachs "Kaffee und Zigaretten" zu Gemüte geführt und bin dann durch Zufall auf den Autor Markus Eulig mit seinen eigenen, autobiografischen Geschichten gestoßen. Und sehr gerne stelle ich fest, dass seine Geschichten mindestens genau so lustig, ansprechend und abwechslungsreich waren. Wenn nicht sogar noch mehr, den Eulig ist (noch) unbekannt, präsentiert aber beeindruckende Storys aus seiner Vita, die sich schon an sich nicht nur zu lesen lohnen, sondern dazu auch noch facettenreich erzählt sind. Chapeau! :-)" (ChriseHoem auf Amazon)Für Fans von Schirach können die amüsanten kurzen Geschichten aus "Die obskure Leichtigkeit des Zufalls" also durchaus das neue Must-read der Saison sein.Positives Beispiel für GleichgesinnteDie durchweg positive Resonanz auf das Buch (https://www.pro-momentum.com/buch_42/) war für einen Newcomer wie Markus Eulig eine erfreuliche Überraschung. Und eine Erfahrung, die er als möglichen Anreiz für Gleichgesinnte betrachtet, die ebenfalls mit dem Gedanken spielen, persönliche Erlebnisse und Anekdoten aus ihrem Leben niederzuschreiben und vielleicht sogar zu veröffentlichen. Mindestens eine Leserin aus seinem Freundeskreis wurde durch die Lektüre bereits genau dazu animiert. So schrieb ihm Cornelia M. aus Frankfurt: "Das war pure Inspiration, jetzt schreibe ich auch meine Geschichten auf."Für die Gestaltung des Buchcovers konnte Markus Eulig übrigens ebenfalls einen bekannten Namen gewinnen. Der Frankfurter Künstler Mike Kuhlmann schuf gleich zwei Originalwerke für das Buch: ein Bild von einem mit federleichten Schäfchenwolken übersäten blauen Himmel über einem Feld für die Titelseite und ein Bild von Willy Brandt und Helmut Schmidt für die Buchrückseite.Derzeit ist Markus Eulig viel unterwegs, um weitere Leser für seine Anekdoten-Sammlung zu gewinnen, indem er sein Buch auf insgesamt 17 Lesungen in Deutschland und der Schweiz vorstellt. Daneben hält er sich auch auf einem völlig anderen kreativen Gebiet beschäftigt: Das Frankfurter Allround-Talent hat sich der Musik zugewandt und einen lustigen Text für ein Lied verfasst, das Geschichten über die positive Wirkung von Eierlikör auf das soziale Miteinander erzählt.