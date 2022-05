Morgan Stanley Investment Management und Calvert legen erstmals in Luxemburg domizilierte Fonds für verantwortungsbewusstes Investieren auf, die auf die Förderung positiver Veränderungen und die Schaffung langfristiger Werte ausgerichtet sind

Calvert Research and Management (Calvert), eine Tochtergesellschaft von Morgan Stanley Investment Management, kündigte heute die europaweite Markteinführung einer Reihe von Strategien für verantwortungsbewusstes Investieren an, die sich auf die ESG-Anlagekriterien (Environmental, Social and Governance Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) konzentrieren. Die neuen Calvert-Strategien erfüllen die Kriterien von Artikel 9 der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) und verfolgen ein nachhaltiges Anlageziel im gesamten ESG-Spektrum. Diese Nachricht folgt auf die Übernahme der Calvert-Muttergesellschaft Eaton Vance durch MSIM im März 2021.

Calvert, seit 1982 ein anerkannter Pionier und Marktführer im Bereich des verantwortungsvollen Investierens, stützt sich auf firmeneigene Grundlagenrecherchen, auf die Analyse finanziell relevanter ESG-Daten und auf die direkte Einbindung von Unternehmen, um wettbewerbsfähige Anlageergebnisse über verschiedene Anlageklassen hinweg zu erzielen. Die jetzt verfügbaren Strategien bilden zusammen eine robuste Palette von Angeboten, bei denen in Unternehmen investiert wird, die erstklassige ESG-Merkmale aufweisen und in erster Linie auf eine langfristige Wertschöpfung und positive globale Auswirkungen abzielen.

Die Article-9-Fonds von Calvert sind über das Vertriebsnetz von Morgan Stanley Investment Management erhältlich und umfassen folgende Produkte:

MSINVF Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund

MSINVF Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund

MSINVF Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund

MSINVF Calvert Sustainable US Equity Select Fund

MSINVF Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund

MSINVF Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

"Wir sind gespannt auf die Möglichkeit, die führenden Vertriebskapazitäten von Morgan Stanley Investment Management außerhalb der USA dafür zu nutzen, die bewährten, auf den Grundsätzen des nachhaltigen Investierens basierenden Anlagestrategien von Calvert einem weitaus größeren Anlegerkreis zugänglich zu machen", sagte John Streur, President und Chief Executive Officer von Calvert Research and Management. "Unser firmeneigenes Recherchesystem bildet die Grundlage für unseren Investmentprozess und ermöglicht uns die Identifizierung von Unternehmen, die bei der Bewältigung von finanziell bedeutenden ESG-Risiken und -Chancen führend sind, sowie von Unternehmen, die für längerfristige Erfolge und bessere gesellschaftliche Ergebnisse aufgestellt sind."

Die Förderung von ökologischer Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, das Eintreten für gerechte Gesellschaften und bessere gesellschaftliche Ergebnisse sowie die Einforderung einer rechenschaftspflichtigen Unternehmensführung und transparenter Geschäftsabläufe bilden die Kernpunkte der Calvert-Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren, die wiederum die Basis für den Anlageprozess von Calvert bilden.

Calvert ist Unterzeichner einer Reihe von globalen Initiativen wie den Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Investieren (Principles of Responsible Investing, PRI) der Vereinten Nationen, den Grundsätzen zur Stärkung von Frauen in Unternehmen (Women's Empowerment Principles, WEPs) und dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen (UN Global Compact) und hat eine führende Rolle bei der Entwicklung dieser Initiativen gespielt. Calvert arbeitet außerdem intensiv mit führenden akademischen Einrichtungen und anderen ESG-orientierten Organisationen zusammen, um branchenweit führende gemeinsame Forschungsarbeiten zu fördern.

"Die Kombination aus unseren Recherche- und Engagementprozessen sowie unserer Arbeit zur Unterstützung globaler Initiativen für Veränderungen versetzt uns in die Lage, wirkungsorientierte und verantwortungsbewusste Anlagestrategien anzubieten, die langfristigen Shareholder Value schaffen und positive Veränderungen voranbringen", fügte Streur hinzu.

"Wir freuen uns, das historische Verständnis von Calvert für ESG-Analysen, das Wissen über verantwortungsbewusstes Investieren und den Erfolg bei der langfristigen Wertschöpfung an unsere europäischen Kunden weitergeben zu können", sagte Jacques Chappuis, Global Head of Distribution und Co-Head der Solutions and Multi-Asset Group bei Morgan Stanley Investment Management. "Die Investoren richten ihr Augenmerk zunehmend auf Nachhaltigkeit, und die Auflegung dieser neuen Fonds macht unser Bestreben deutlich, unseren Kunden erstklassige und marktführende Produkte und Lösungen zu bieten, die die Werte der Anleger mit den finanziellen Ergebnissen in Einklang bringen. Europäische Investoren haben ein ausgeprägtes Verständnis dafür, wie Nachhaltigkeitsfaktoren zum Geschäftserfolg führen können, und Calvert perfektioniert diesen Prozess seit 40 Jahren."

Dieser Fonds ist genehmigt und wird in den kommenden Wochen verfügbar sein.

Über Calvert Research and Management

Calvert Research and Management ist ein weltweiter Marktführer für verantwortungsbewusstes Investieren. Calvert sponsert eine der größten und am stärksten diversifizierten Familien von verantwortungsvoll investierten Investmentfonds, zu denen aktive und passiv verwaltete Aktien-, Einkommens-, Alternativ- und Multi-Asset-Strategien gehören. Das verwaltete Vermögen belief sich zum 31. März 2022 auf rund 37,3 Milliarden US-Dollar.

Die Wurzeln des verantwortungsbewussten Investierens reichen zurück bis zur Auflegung des ersten Investmentfonds im Jahr 1982, der nicht in Unternehmen investierte, die in Südafrika zur Zeit der Apartheid tätig waren. Calvert ist bestrebt, günstige Anlagerenditen für seine Kunden zu erwirtschaften, indem es Kapital im Einklang mit den besten Praktiken in den ESG-Bereichen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) einsetzt und sich strukturiert in den Portfoliounternehmen engagiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und verwaltet Vermögen im Auftrag von Fonds, individuellen und institutionellen Kunden sowie deren Beratern. Calvert Research and Management ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Morgan Stanley Investment Management.

Über Morgan Stanley Investment Management

Morgan Stanley Investment Management verfügt zusammen mit den mit dem Unternehmen verbundenen Anlageberatern über mehr als 767 Anlageexperten auf der ganzen Welt und verwaltet bzw. überwacht Vermögenswerte in Höhe von 1,4 Billionen US-Dollar (Stand 31. März 2022). Morgan Stanley Investment Management ist bestrebt, einem vielfältigen Kundenstamm, zu dem Regierungen, Institutionen, Unternehmen und Einzelpersonen auf der ganzen Welt zählen, eine hervorragende langfristige Anlageperformance, hervorragende Serviceleistungen und ein umfassendes Angebot an Anlageverwaltungslösungen zu bieten. Weitere Informationen über Morgan Stanley Investment Management erhalten Sie auf www.morganstanley.com/im.

Über Morgan Stanley

Morgan Stanley (NYSE: MS) ist ein weltweit führender Finanzdienstleister und Marktführer in den Bereichen Investmentbanking, Wertpapiere, Vermögensverwaltung und Investmentmanagement. Die Mitarbeiter des in mehr als 41 Ländern vertretenen Unternehmen betreuen Kunden aus aller Welt, darunter Unternehmen, Regierungen, Institutionen und Einzelpersonen. Weitere Informationen über Morgan Stanley erhalten Sie auf www.morganstanley.com.

Haftungsausschluss:

FMIL

Diese Marketingmitteilung wurde von Morgan Stanley Investment Management Fund Management (Ireland) Limited herausgegeben. Morgan Stanley Investment Management Fund Management (Ireland) Limited unterliegt der Aufsicht durch die Central Bank of Ireland. Morgan Stanley Investment Management Fund Management (Ireland) Limited ist eine in Irland registrierte Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der Unternehmensregisternummer 616661 und dem handelsregisterlichen Firmensitz in The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irland.

MSINVF CBDF

Dies ist eine Marketingmitteilung. Anträge auf Anteile am Fonds sollten nicht gestellt werden, ohne zuvor den aktuellen Verkaufsprospekt und das Dokument mit wesentlichen Informationen für Anleger (Key Investor Information Document, "KIID") zu lesen, die in Englisch und in der Amtssprache Ihres Landes unter morganstanleyinvestmentfunds.com oder kostenlos am handelsregisterlichen Firmensitz von Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192, erhältlich sind. Auf derselben Website ist auch eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache zu finden.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft des betreffenden Fonds beschließt, ihre Vereinbarung über die Vermarktung dieses Fonds in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in dem er zum Vertrieb registriert ist, zu beenden, wird sie dies gemäß den einschlägigen Vorschriften der Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) tun.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220504005337/de/

Contacts:

Media Relations:

Tom Walton

Tom.Walton@morganstanley.com

Colleen McElhinney

Colleen.McElhinney@morganstanley.com