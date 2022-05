US-Technologie-Werte notieren vor dem Fed-Zinsentscheid weitestgehend im Minus. Neben enttäuschenden Wirtschaftsdaten sorgen sich Anleger am heutigen Mittwoch vor einem härteren Zinsschritt als bisher errwartet. S&P 500 sowie der NASDAQ 100 geben im frühen US-Handel folglich nach. Die US-Börsen haben am Mittwoch wenige Stunden vor der wohl nächsten Leitzinserhöhung durch die heimische Notenbank geschwächelt. Besonders Technologiewerte litten unter der allgemeinen Erwartung, dass in Anbetracht ...

