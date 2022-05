HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Airbus nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe eine ordentliche operative Entwicklung gezeigt und trotz der bestehenden Risiken die Jahresziele bestätigt, schrieb Analyst Ross Law in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am wichtigsten sei aber die Bekräftigung des früheren Plans, die Produktion des A320 auf monatlich 75 Maschinen hochzufahren, um der entsprechenden Nachfrage zu begegnen. Dieses ehrgeizige Ziel liege deutlich über den aktuellen und früheren Produktionszahlen sowie etwas über der Konsensschätzung, während die Risiken bei den Lieferketten zunähmen./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

AIRBUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de