Grund zum Feiern haben heute alle Meta Platforms-Aktionäre. Denn der Kurs liegt derzeit rund vier Prozent im Plus. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 220,54 USD. Meta Platforms ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Meta Platforms der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Meta Platforms-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund vier Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 228,99 USD liegt dieser obere Wendepunkt. Bei Meta Platforms ist also Hochspannung angesagt.

Anleger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...