Er ist seit Wochen auf Talfahrt und notiert gegenüber seinem Pendant aus den USA inzwischen sogar auf einem 5-Jahres-Tief. Der Euro schwächelt und schwächelt - geht es so weiter, ist die Parität zum US-Dollar nur eine Frage der Zeit. Und selbst dann könnte die Abwertung noch lange nicht beendet sein. Doch während USA-Reisende nun tief in die Tasche greifen müssen, stellt der schwache Euro für viele Unternehmen, die viel in die USA exportieren, in Sachen Umsatz und Gewinn einen wahren Segen dar. ...

