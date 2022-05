Almirall, LLC erzielt eine 86%ige Einbindung der Benutzer und eine deutliche Steigerung der Produktivität der Außendienstmitarbeiter

Aktana, der führende Anbieter im Bereich der intelligenten Kundenansprache für die weltweite Biowissenschaftsbranche, gab bekannt, dass Almirall, LLC die Contextual Intelligence Engine für den landesweiten Rollout bei zwei führenden Marken in den Vereinigten Staaten ausgewählt hat. Das weltweit führende Unternehmen im Bereich Hautpflege setzt die Lösung von Aktana seit Anfang Januar ein und übertrifft bereits jetzt alle Erwartungen mit einer 86%igen Einbindung der Vertriebsmitarbeiter und einem deutlichen Anstieg der Produktivität der Vertriebsmitarbeiter. Die Contextual Intelligence 360 von Aktana ist eine modular aufgebaute Lösung, die es gewerblichen und medizinischen Teams ermöglicht, KI-gestützte Programme, die das Kundenerlebnis personalisieren, die Einbindung von Mitarbeitern koordinieren und den gesamten Prozess der Gesundheitsversorgung über alle Kanäle hinweg optimieren, schnell zu skalieren.

Mit mehr als 300 Implementierungen für über 50 Anwendungsfälle entwickelt Aktana seine gewerbliche Life-Science-Intelligence-Plattform seit mehr als einem Jahrzehnt weiter. Über die Hälfte der Top-20-Pharmaunternehmen der Welt setzen auf Aktana, um die personalisierte Omnichannel-Ansprache mit Vertretern des Gesundheitswesens zu koordinieren und zu optimieren. Mit der jüngsten Implementierung reiht sich Almirall nun in die Riege der Brancheninnovatoren ein, die die modulare KI-Lösung von Aktana nutzen, um ihren Vertriebsansatz zu transformieren.

"Wir wollen der weltweit führende Anbieter in der medizinischen Dermatologie sein und wollen wie ein Marktführer handeln, indem wir schwerfällige Prozesse durch agile, erstklassige Technologien ersetzen", sagte Vincent Cerio, Leiter der Abteilung Commercial Operations bei Almirall. "Wir haben schnell beachtliche Ergebnisse festgestellt. Unsere Teams haben die "Contextual Intelligence 360"-Lösung von Aktana gut angenommen und die Auswirkungen auf die Kundenansprache und die individuelle Produktivität erkannt. Das Suchmodul für Vertreter das die Entfernung zwischen dem voraussichtlichen Standort eines Vertreters und den medizinischen Fachkräften vorhersagt hat den Vertriebsmitarbeitern dabei geholfen, ihre Arbeitszeit zu optimieren und die Zeit hinter der Windschutzscheibe zu minimieren."

Änderungsmanagement ist ein ebenfalls wichtiger Aspekt bei der Einführung von KI. Aktana integriert Funktionen für das Änderungsmanagement in seine Engine, wie z. B. die nahtlose Integration von Workflows und eine transparente Vorschlags-Logik, um das Vertrauen der Benutzer zu stärken und das Onboarding zu beschleunigen. "Auf Empfehlung von Aktana investierten wir außerdem in ein formelles Änderungsmanagementprogramm, das auf einer kontinuierlichen, ehrlichen Kommunikation beruht. Ein Team von Erstanwendern gab uns Feedback und diente als interne Experten, die andere dazu anregten, das System von Aktana zu nutzen und die gleichen Vorteile wie sie zu erfahren", erklärt Cerio. "Die Akzeptanz bei den Nutzern war hervorragend, so dass wir den Einsatz des Systems auf vielfältige Weise ausweiten wollen von der Optimierung von Inhalten bis hin zu Vorschlägen für die nächstbeste Maßnahme für unsere medizinisch-wissenschaftlichen Kontaktpersonen."

Contextual Intelligence 360 wird von der nächsten Generation von Aktanas Contextual Intelligence Engine betrieben, die auf maschinelles Lernen, erklärende KI (xAI), menschliche Intelligenz und andere fortschrittliche Technologien setzt, um Daten und Erkenntnisse aus sämtlichen Quellen zu gewinnen von Verschreibungsgewohnheiten und demografischen Daten von Patienten bis hin zu früheren Interaktionen mit einer Marke und Erkenntnissen von Außendienstmitarbeitern. Durch dynamische Echtzeit-Empfehlungen wird sichergestellt, dass Außendienst- und Marketingteams zusammenarbeiten, um sinnvolle Partnerschaften mit medizinischen Fachkräften aufzubauen, die sich kontinuierlich weiterentwickeln.

"Als stark wachsendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Dermatologie hat Almirall erkannt, wie wichtig es ist, fortschrittliche KI-Technologien zu nutzen, um seine Vertriebsteams zu unterstützen", so Derek Choy, Präsident von Aktana. "Dank der flexiblen Architektur von Contextual Intelligence 360 von Aktana konnte Almirall die Lösung schnell implementieren und gleichzeitig die Basis für die Ausweitung auf andere Bereiche und Regionen schaffen, wenn das Unternehmen bereit ist zu expandieren."

Über Aktana

