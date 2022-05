Trotz Meldung höherer Umsatzeinnahmen für das Quartal war der Bruttogewinn negativ durch die sich verschlimmernde Inflation und anderen Kostendruck im Vergleich zu dem Vorjahreszeitraum beeinflusst. Das wurde von Fresh Del Monte Produce Inc. in seinen Finanzergebnissen für das erste Quartal (Q1) berichtet, das am 1. April 2022 endete. Foto © Fresh Del Monte Produce Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...