SEVENUM (dpa-AFX) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke ist zum Jahresauftakt wegen höherer Kosten operativ in die roten Zahlen gerutscht. Im ersten Quartal habe der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fast 4,3 Millionen Euro betragen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Sevenum mit. Vor einem Jahr hatte Shop Apotheke noch einen operativen Gewinn von knapp 5,7 Millionen Euro erzielt. Unter dem Strich stand ein Verlust von nicht ganz 23 Millionen Euro nach knapp 6 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Umsatz legte - wie bereits seit Anfang April bekannt - um sieben Prozent auf rund 305 Millionen Euro zu. Das Unternehmen bestätigte zudem erneut die Prognose für das laufende Jahr./zb/jha/