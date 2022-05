375 $ im Top, jetzt 347 $ und das Vor-Corona-Hoch lag um 220 $ als Korrekturziel. Gestern kamen die Zahlen zum dritten Quartal 21/22. Gewinn je Aktie spürbar über den Erwartungen, Umsatz knapp darunter. Avisiertes Ziel 7 bis 9 % für das Umsatzwachstum 2021/22, was gegen das ursprüngliche Ziel von 13 bis 16 % Wachstum steht. Ursache sind die Lockdowns in China, was nachvollziehbar ist. Um 220 $ wird es wieder interessant.



Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

ESTEE LAUDER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de