The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.05.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.05.2022
ISIN Name
DE000HLB4QE5 LB.HESS.THR.CARRARA05R/17
USG24422AA83 GTL T.FIN./GER.HLDG 14/24
DE000DL19TP4 DT.BANK MTN 17/22
DE000A3E5V05 BREMEN LSA A.261 21/22
AT0000A27FC3 ERSTE GR.BK. 19/29 MTN
CH0241926309 PFBK SCHW.HYP. 14-22 592
DE000NLB8CJ7 NORDLB IS.S.1761
XS1991398352 CAR 19/22 REGS
DE000NLB0M73 NORDLB IS. 13/17
XS1405781425 AMER.INTL GRP 16/23
XS1609321986 NESTLE HLDGS 17/22 MTN
DE0009799452 FUERST FUGGER PRIV.WACHS. INVESTMENT
LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P INVESTMENT
LU0317844685 FFPB MULTITREND DOPPELPL. INVESTMENT
LU0317844768 FFPB MULTITREND PLUS INVESTMENT
DE000A3MQCS1 MTU AERO ENGINES NA NEUE
US02337W1099 AMBU A/S UNSP.ADR/1
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.05.2022
ISIN Name
DE000HLB4QE5 LB.HESS.THR.CARRARA05R/17
USG24422AA83 GTL T.FIN./GER.HLDG 14/24
DE000DL19TP4 DT.BANK MTN 17/22
DE000A3E5V05 BREMEN LSA A.261 21/22
AT0000A27FC3 ERSTE GR.BK. 19/29 MTN
CH0241926309 PFBK SCHW.HYP. 14-22 592
DE000NLB8CJ7 NORDLB IS.S.1761
XS1991398352 CAR 19/22 REGS
DE000NLB0M73 NORDLB IS. 13/17
XS1405781425 AMER.INTL GRP 16/23
XS1609321986 NESTLE HLDGS 17/22 MTN
DE0009799452 FUERST FUGGER PRIV.WACHS. INVESTMENT
LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P INVESTMENT
LU0317844685 FFPB MULTITREND DOPPELPL. INVESTMENT
LU0317844768 FFPB MULTITREND PLUS INVESTMENT
DE000A3MQCS1 MTU AERO ENGINES NA NEUE
US02337W1099 AMBU A/S UNSP.ADR/1
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