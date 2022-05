DJ Lanxess nach starkem Jahresstart zuversichtlich für 2. Quartal

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat sich nach einem starken Jahresstart zuversichtlich für das laufende Quartal gezeigt. Wie der MDAX-Konzern bei Vorlage seiner endgültigen Erstquartalszahlen mitteilte, plant er für das zweite Quartal mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 280 und 350 Millionen Euro nach 277 Millionen im entsprechenden Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr geht Lanxess weiterhin von einem EBITDA vor Sondereinflüssen aus, das signifikant über dem des Vorjahres liegt. Diese Prognose berücksichtigt weder die möglichen weiteren Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine noch den Beitrag aus der Akquisition des Microbial-Control-Geschäfts von IFF, deren Abschluss im dritten Quartal erwartet wird.

Lanxess hatte bereits nach Ostern mitgeteilt, im Auftaktquartal besser als erwartet abgeschnitten zu haben. Wie bekannt erreichte das EBITDA vor Sondereinflüssen 320 Millionen Euro und lag damit um 32 Prozent über dem des Vorjahresquartals. Der Konzernumsatz kletterte um 43,7 Prozent auf 2,432 Milliarden Euro. Für das Konzernergebnis meldete Lanxess nun 98 Millionen Euro nach einem Konzerngewinn aus fortzuführendem Geschäft von 63 Millionen Euro im Vorjahr.

"Wir haben uns in den vergangenen Jahren mit unserer Ausrichtung auf Spezialchemie starke Marktpositionen erarbeitet, die sich in diesen Zeiten besonders auszahlen. So können wir höhere Rohstoff- und Energiekosten über unsere Verkaufspreise weiterreichen", sagte Vorstandsvorsitzender Matthias Zachert. "Wie sich der Krieg in der Ukraine allerdings auf den weiteren Geschäftsverlauf auswirken wird, ist nicht vorherzusehen. Wir beobachten die weitere Entwicklung daher sehr aufmerksam."

