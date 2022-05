München (ots) -- Anteil von Häusern mit versicherten Solaranlagen im Süden größer als im Norden- CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die WohngebäudeversicherungIn Baden-Württemberg gibt es die meisten Photovoltaikanlagen. In keinem anderen Bundesland versichern CHECK24-Kund*innen Solaranlagen häufiger über ihre Wohngebäudeversicherung. Der Photovoltaikanteil beträgt dort 23,5 Prozent.1) Besonders häufig sind Solaranlagen auch in südlichen Bundesländern wie Bayern (23,3 Prozent), Hessen (21,8 Prozent) oder dem Saarland (21,3 Prozent) versichert. In Berlin (12,5 Prozent), Hamburg (10,7 Prozent), Brandenburg (10,5 Prozent) und Bremen (5,6 Prozent) ist der Anteil am geringsten."Photovoltaikanlagen produzieren durch Sonnenstrahlung nachhaltigen Strom, besonders gefragt sind sie daher bislang in sonnenreichen Bundesländern im Süden", sagt André Boudon, Geschäftsführer Wohngebäudeversicherungen bei CHECK24. "Die Nachfrage nach Solaranlagen steigt derzeit aber auch aufgrund der hohen Energiepreise bundesweit. Eine Photovoltaikanlage kann man einfach über die Wohngebäudeversicherung absichern."Der passende Versicherungsschutz während der BauphaseWer eine Immobilie baut, sollte an den Versicherungsschutz denken. Während der Bauphase kann es zu unvorhergesehenen Problemen kommen, die eine Fertigstellung verzögern und die Baukosten in die Höhe treiben. Um sich gegen Schäden im Rahmen der Bauphase abzusichern, können drei Neubauversicherungen (https://www.check24.de/wohngebaeudeversicherung/neubauversicherung/) sinnvoll sein:Neben der Bauherrenhaftpflicht ist das die Bauleistungsversicherung, die Schäden an Bauleistung, -stoffen und -teilen abdeckt, verursacht z. B. durch Wetter oder Materialfehler. Die Feuerrohbauversicherung sichert unter anderem gegen Brände und Blitzschlag ab. Nach Fertigstellung der Immobilie wird diese Police in eine Wohngebäudeversicherung (https://www.check24.de/wohngebaeudeversicherung/neubauversicherung/) umgewandelt.CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die WohngebäudeversicherungBei sämtlichen Fragen zur Wohngebäudeversicherung, etwa zum Leistungsumfang oder richtigen Angaben zu Gebäudeeigenschaften, beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.1)https://www.check24.de/wohngebaeudeversicherung/so-wohnt-deutschland/Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/5213629