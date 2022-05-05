- (PLX AI) - Solar Q1 revenue DKK 3,462 million.
- • Q1 EBITDA margin 8.1%
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|08:16
|Solar A/S Q1 EBITDA DKK 281 Million
|(PLX AI) - Solar Q1 revenue DKK 3,462 million.• Q1 EBITDA margin 8.1%
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|08:10
|Solar A/S: No. 8 2022 Distribution of extraordinary dividend of DKK 45.00 per share
|08:10
|Solar A/S: No. 9 2022 Solar delivers all-time high Q1 EBITDA
|21.04.
|Solar A/S Q1 EBITDA DKK 281 Million
|(PLX AI) - Solar Q1 revenue DKK 3,462 million.• Q1 EBIT DKK 222 million• Q1 EBITDA margin 8.1%
► Artikel lesen
|21.04.
|Solar A/S: No. 7 2022 Stronger growth than expected increases profitability and EBITDA guidance to DKK 975M
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