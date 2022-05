DJ Henkel will 500 Mio EUR einsparen - 2.000 Jobs in Phase 1 betroffen

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Henkel will mit dem Zusammenlegen der Consumer-Bereiche mittelfristig 500 Millionen Euro einsparen. Die Hälfte davon will der Konzern in einer ersten Phase ab Ende 2023 jährlich erreichen und dazu aus heutiger Sicht 2.000 Stellen weltweit abbauen.

An Restrukturierungskosten plant der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern in dieser ersten Phase 350 Millionen Euro ein.

Henkel Consumer Brands strebt ein Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent sowie eine bereinigte EBIT-Marge im mittleren 10-Prozent-Bereich an.

Zusammengelegt werden sollen die Bereiche Laundry & Home Care sowie Beauty Care zum neuen Segment Consumer Brands. Insgesamt haben die beiden Bereiche knapp 20.000 Mitarbeiter in 60 Ländern, etwa 15 Prozent davon in Deutschland an verschiedenen Standorten. Leiten soll das Segment Wolfgang König, seit Juni 2021 Vorstand Beauty Care. Das neue Segment soll spätestens Anfang 2023 startklar sein.

Der DAX-Konzern teilte weiter mit, im Rahmen der Portfoliobereinigung im Consumer-Bereich derzeit Marken/Kategorien mit einem Umsatz von 1 Milliarde Euro hinsichtlich Verkauf oder Einstellung des Geschäfts zu prüfen.

May 05, 2022 01:44 ET (05:44 GMT)

