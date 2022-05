Aktien: Netflix-Aktie vor einem Comeback?

Anzeige / Werbung Die Aktie von Netflix ist nach den letzten beiden Quartalsergebnissen kräftig abgestürzt. Doch zuletzt stabilisierte sie sich und nun sorgt die US-Notenbank, dass die Aktie wie Phönix aus der Asche entschweben kann. Netflix spürt die zunehmende Konkurrenzsituation am Videostreamingmarkt: Im ersten Quartal verliert der Branchenpionier rund 200.000 Abonnenten. Zudem rechnet das Unternehmen mit weiteren Rückgängen bei der Nutzerzahl - und reagiert. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil.

Wie Netflix bekanntgab, schiebt man die Animationsserie "Pearl" aufs Abstellgleis: Die Produktion werde gestoppt, hieß es. Diese Entscheidung sei im Zusammenhang mit anderen strategischen Maßnahmen der Animationsabteilung getroffen worden. "Pearl" ist ein Projekt von Archewell Productions, der Produktionsfirma von Meghan Markle und ihrem Ehemann Prinz Harry. Erst im vergangenen Jahr wurde die Produktion von "Pearl" bekanntgegeben. "Pearl" dreht sich um die Abenteuer einer Zwölfjährigen, die von zahlreichen namhaften Frauen aus der Historie beeinflusst wird. Auch wenn es operativ nicht rund läuft und es vor allem Filme mit einer Botschaft schwer haben, bekommt die Aktie Unterstützung von der US-Notenbank. Sie hat zwar gestern die Leitzinsen so stark wie seit 2000 nicht mehr angehoben, doch will sie ihre restriktivere Geldpolitik nicht verschärfen und lehnt Zinsschritte um 0,75-Prozentpunkta ab. Das beflügelte vor allem Tech-Aktien, die unter den gestiegenen Zinsen bisher am meisten gelitten haben. Netflix-Aktie stabilisiert sich Die Aktie von Netflix hat nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen kräftig eingebüßt (s. Ellipse). Knapp unter 200 Dollar stabilisiert sich der Titel, auch der MACD (Momentum) dreht wieder leicht nach oben. Allerdings bessert sich die charttechnische Situation erst nachhaltig, wenn der Widerstand am unteren Ende der Ellipse bei rund 245 Dollar nach oben durchbrochen wird. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US5949181045,US64110L1061,US7170811035

