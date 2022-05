DJ PTA-HV: Wiener Privatbank SE: 38. Ordentliche Hauptversammlung - am 08. Juni 2022

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Wien (pta014/05.05.2022/08:00) - Wiener Privatbank SE (FN 84890 p) ISIN AT0000741301 (die " Gesellschaft")

Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung der Wiener Privatbank SE, die am Mittwoch, den 08. Juni 2022, um 10:00 Uhr, Wiener Zeit, im Hotel Intercontinental Wien, Johannesgasse 28, 1030 Wien, stattfinden wird.

Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre hat für die Wiener Privatbank SE selbstverständlich höchste Priorität. Die Wiener Privatbank SE wird daher auch im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung je nach aktuellem COVID-19 Infektionsgeschehen und entsprechend der dann vorgesehenen gesetzlichen Rahmenbedingungen bestimmte Sicherungsvorkehrungen treffen. So kann etwa die Einhaltung der "3-Regel" ("Geimpft, Getestet, Genesen") oder das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes für Teilnehmer der Hauptversammlung verpflichtend sein. Wir bitten Sie diesbezüglich einige Tage vor der ordentlichen Hauptversammlung die Homepage der Gesellschaft unter https:// www.wienerprivatbank.com/ueber-uns/investor-relations/hauptversammlungen/ zu besuchen, um sich über die gesetzten COVID-Maßnahmen und eine nicht auszuschließende Absage der Hauptversammlung zu informieren.

I. TAGESORDNUNG:

1. Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 samt Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance-Berichts, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021.

5. Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023.

6. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik der Wiener Privatbank SE (Vergütungspolicy).

7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2021 der Wiener Privatbank SE.

8. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021.

9. Beschlussfassung über die Änderung des § 6 Absatz 4 der Satzung der Wiener Privatbank SE.

§ 6 Absatz 4 der Satzung soll um folgenden Satz ergänzt werden: Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung des Vorstandes die Beschlussfähigkeit und die Beschlussfassung (Präsenz- und Konsensquorum) des Vorstands im Rahmen der gesetzlich zulässigen Vorgaben regeln und kann, sofern ein Vorsitzender des Vorstandes bestellt sein sollte, das Dirimierungsrecht gemäß § 70 Abs 2 AktG ausschließen.

10. Wahl in den Aufsichtsrat.

II. Bereitstellung von Unterlagen zur Hauptversammlung (Art 53 SE-VO iVm § 108 Abs. 3 und 4 AktG)

Ab Mittwoch, den 11. Mai 2022, liegen am Sitz der Gesellschaft, 1010 Wien, Parkring 12, während der üblichen Geschäftszeiten der Gesellschaft, Montag bis Donnerstag (werktags) 09:00 bis 17:00 Uhr, Wiener Zeit, Freitag (werktags) 09:00 bis 15:00 Uhr, Wiener Zeit, folgende Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre auf und können auch über die im Firmenbuch eingetragene Internetseite der Gesellschaft unter www.wienerprivatbank.com ( http://www.wienerprivatbank.com / ) abgerufen werden:

* UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 samt Anhang und Lagebericht * IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht * Konsolidierter Corporate Governance-Bericht gemäß § 243c UGB * Vorschlag über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2021 * Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG * Fit & Proper Policy vom Dezember 2021 * Vergütungspolicy vom November 2021 * Vergütungsbericht 2021 vom März 2022 * Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs. 1 AktG zu allen TOP * Transparenzangaben gemäß § 270 Abs. 1 iVm 1a UGB zu TOP 5 * Erklärung des zu TOP 10 vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitgliedes gemäß § 87 Abs. 2 AktG iVm 46 Abs. 3 SEG sowie Informationen zum Werdegang dieser Person * Formulare für die Erteilung und für den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG * Formular für die Erteilung und für den Widerruf einer Vollmacht für Herrn Dr. Michael Knap / IVA gemäß § 114 AktG * Vollständiger Text dieser Einberufung

III. Hinweis auf die Rechte der Aktionäre (Art 53 SE-VO iVm §§ 109, 110, 118, 119 AktG)

Beantragung auf Ergänzung der Tagesordnung: Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf von Hundert des Grundkapitals erreichen, und die nachweisen, dass sie seit mindestens 3 Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn das Verlangen spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am 18. Mai 2022, an die Adresse Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, zu Handen Herrn Dr. Albert Fuhrmann, zugeht. Jedem beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung ununterbrochen Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.

Beschlussvorschläge von Aktionären: Gemäß § 110 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen eins von Hundert des Grundkapitals erreichen, zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform oder Schriftform Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstandes oder des Aufsichtsrates auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen der Gesellschaft spätestens am siebten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am 27. Mai 2022 per Post an der Adresse Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, oder per Telefax +43 1 534 31-710, jeweils zu Handen Herrn Dr. Albert Fuhrmann zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs. 2 AktG. Der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasst sein. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.

Auskunftsrecht: Gemäß § 118 AktG steht jedem Aktionär in der Hauptversammlung das Auskunftsrecht über Angelegenheiten der Gesellschaft zu, soweit dies zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns (Konzernabschluss) sowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre. Überdies darf die Auskunft verweigert werden, soweit sie auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglich war.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitungszeit bedarf, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich an die Gesellschaft übermittelt werden.

IV. Teilnahmeberechtigung und Nachweisstichtag (Art 53 SE-VO iVm § 111 AktG)

Gemäß Art 53 SE-VO iVm § 111 Abs. 1 AktG sowie der Satzung der Gesellschaft richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), sohin nach dem Anteilsbesitz am

Sonntag, den 29. Mai 2022, 24:00 Uhr (Wiener Zeit).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweisen kann.

