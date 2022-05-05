DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LEVERAGE SHA ETP 2070 TWTS IE00BKT66N32 BAW/UFN
LEVERAGE SHA ETP 2071 TWT3 XS2337090778 BAW/UFN
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