DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
INDORAMA VENT.-NVDR- BA 1 I93A TH1027010R10 05.05.2022 HZE/EOT
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INDORAMA VENT.-NVDR- BA 1 I93A TH1027010R10 05.05.2022 HZE/EOT
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