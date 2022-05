S&T verzeichnet im 1. Quartal 2022 einen Auftragseingang von 435 Mio. Euro (Vj.: 404 Mio. Euro). Es konnte ein größtenteils organisches Umsatzwachstum von 12,1 Prozent auf 329,7 Mio. Euro (Vj.: 294,1 Mio.) erreicht werden. Das EBITDA erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 4,3 Prozent auf 29,4 Mio. Euro (Vj.: 28,2 Mio. Euro). Der operative Cashflow lag bei minus 60,0 Mio. Euro (Vj.: minus 26,8 Mio.). Der schwache Cashflow ist vorwiegend auf noch nicht erfolgte Auftragsauslieferungen in Höhe von rund 108 Mio. Euro sowie den Anstieg des Lagerbestandes - beides Reaktionen auf die weiterbestehende Chipknappheit - zurückzuführen. Ziel ist es, die überfälligen Lieferungen weitgehend in 2022 abzubauen, so das Unternehmen. Ebenso wie der ...

