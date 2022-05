Wasserstoffaktien sind momentan die Aktien der Stunde. Denn die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise führt beinahe überall auf der Welt zu einem Umdenken und einer Abkehr von fossilen Brennstoffen. Jetzt vermeldet der norwegische Wasserstoffspezialist NEL einen weiteren Auftrag.

So soll NEL für einen Kunden aus Indien einen alkalischen Elektrolyseur liefern. Dieser Elektrolyseur soll den Wasserstoff für die Produktion von Ölen und Fetten liefern. Für NEL ein neuer Industriezweig, in dem die Elektrolyseure zur Anwendung kommen. Dementsprechend stolz ist NEL nun mit etablierten Marktführer in diesem Bereich zusammenzuarbeiten. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund zwei Millionen Euro.

Die Börse scheint sich langsam aber sicher mit diesen guten Nachrichten anfreunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...