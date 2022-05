Innsbruck (ots) -27 Wertungen in der Spitzengruppe | Bestnoten für Berufspraxis, Organisation, Betreuung, Employability und IT-InfrastrukturAuch dieses Jahr liefert die Unternehmerische Hochschule® herausragende Ergebnisse im soeben erschienenen Hochschulvergleich des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Die Studierendenbefragung platzierte die qualitätsvollen Studiengänge des MCI gleich mehrfach in der Spitzengruppe.Das diesjährige Ranking setzt den Schwerpunkt auf Studiengänge im Bereich Technik & Life Sciences. Am MCI wurden folgende Bachelor-Studiengänge bewertet:- Bio- & Lebensmitteltechnologie,- Mechatronik sowie- Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik.Unter den zahlreichen Indikatoren, die in die Bewertung miteinfließen, konnte das MCI besonders bei der Studienorganisation, der IT-Infrastruktur und der Employability (Berufsorientierung & -vorbereitung) punkten.Im Ranking wurden ebenfalls die Masterstudiengänge- Medical Technologies und- Lebensmitteltechnologie & Ernährungberücksichtigt, die sich genauso in mehreren Kategorien im Spitzenfeld positionieren konnten. Dazu gehören beispielsweise der enge Kontakt zur Berufspraxis, die Studiendauer und die intensive Unterstützung zu Studienbeginn.Brigitte Auer, Qualitätsmanagerin am MCI, freut sich über die ausgezeichneten Ergebnisse: "Das MCI steht seit seiner Gründung für höchste Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung, was die exzellenten Bewertungen der Studiengänge mit ihrer zukunftsorientierten Ausrichtung einmal mehr unter Beweis stellen."Auch MCI-Rektor Andreas Altmann zeigt sich stolz: "Internationale Qualitätsüberprüfungen und Rankings bieten wichtige Infos für Studierende und Arbeitgeber. Ich freue mich sehr, dass die Qualität des MCI erneut eindrücklich bestätigt wird."Weitere Informationen Hier Klicken (https://www.mci.edu/de/medien/news/4240-mci-erneut-mit-top-ergebnissen-im-che-hochschulranking)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5213661