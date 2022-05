Die auf die Größe eines iPhones miniaturisierten Ultraschallgeräte der dritten Generation machen hochauflösenden Ultraschall für mehr Ärzte in allen Fachgebieten in Europa erschwinglich.

Clarius Mobile Health ist das erste Unternehmen, das eine dritte Generation von kabellosen Hochleistungs-Ultraschallscannern in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich einführt. Die neuen Scanner im Taschenformat, die jetzt 30 leichter und kleiner sind und mit Apple iOS- und Android-Geräten verbunden werden können, sind ab sofort zu revolutionären Preisen und mit neuen Funktionen erhältlich. Das wird mehr Ärzten den Zugriff auf hochauflösenden mobilen Ultraschall ermöglichen. Clarius hat die komplexe Bedienung mit Knöpfen und Reglern herkömmlicher Ultraschallsysteme schon jeher durch eine App ersetzt, die künstliche Intelligenz und intuitive Touch-Steuerung verwendet. Damit erreichen auch weniger erfahrene Untersucher kürzere Untersuchungszeiten, eine bessere Diagnostik und höhere Verfahrenssicherheit. Demzufolge sind schon tausende von Clarius-Scannern der ersten und zweiten Generation auf dem gesamten Kontinent im Einsatz.

"Kliniker in Europa und Großbritannien haben sich schon früh für kabellose Clarius Scanner entschieden und wir sehen eine große Begeisterung für die noch kleinere Clarius HD3 Generation anhand der langen Liste von Kunden die sehnsüchtig auf die CE-Zertifizierung warteten", sagt Clarius-Gründer Laurent Pelissier. "Unsere Mission war es schon immer, die Patientenversorgung zu verbessern, indem wir mehr Ärzten den Einsatz von Ultraschall ermöglichen. Jetzt, da Clarius auf die Größe eines iPhones verkleinert, einfacher zu bedienen, und noch preiswerter ist, erwarten wir, dass mehr Kliniker Ultraschall verwenden werden, um die beste Patientenversorgung zu gewährleisten."

In Notfallumgebungen rettet der Mehrzweckscanner Clarius C3 HD3 Leben. Dr. Wolfgang Fleischmann, Anästhesist und Notarzt, beschreibt, warum sich das Rote Kreuz für Clarius entschieden hat, als es seine Rettungsfahrzeuge mit tragbaren Ultraschallgeräten in Krankenhausqualität ausstatten wollte.

"Wir hatten die Gelegenheit, den Clarius-Scanner in unserer präklinischen Notfallumgebung ausgiebig zu testen. Das Produkt hat uns durch seine Bildqualität, Zuverlässigkeit, die kurze Inbetriebnahme Zeit und sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Das hat uns veranlasst, alle unsere Notarztwagen und Krankenwagen mit dem Clarius-Ultraschallgerät auszurüsten."

Clarius hebt sich von anderen tragbaren Ultraschallsystemen durch eine außergewöhnliche Bildqualität ab, die durchaus mit teuren wagenbasierten Systemen konkurrieren kann. Des Weiteren durch die kabellose Konnektivität und Scanner mit Software-as-a-Service (SaaS). Letzteres optimiert Arbeitsabläufe und stellt Berechnungsalgorithmen für eine große Anzahl von Anatomien und Anwendungen bereit. Untersucher können aus sieben Ultraschallscannern wählen, von denen jeder auf die spezifischen Anforderungen eines breiten Spektrums medizinischer Fachrichtungen ausgelegt ist.

Mit seiner herausragenden MSK-Bildgebung ist der lineare Hochfrequenzscanner Clarius L15 HD3 die erste Wahl unter orthopädischen Chirurgen. Dr. Rudolf Berlakovits, MD, PhD, orthopädischer Chirurg in Wien, Österreich, beschreibt die Vorteile des neuen Clarius HD3 für eine sichere ultraschallgestützte OP.

"Für mich als orthopädischen Chirurgen ist das Clarius HD3 ein sehr empfehlenswertes Gerät für die interventionelle Orthopädie und die ultraschallgeführte orthopädische Chirurgie. Es gibt kein Kabel, was es einfach macht, aseptisch zu bleiben, und die Sonde bietet eine perfekte Handhabung. Ein weiterer wirklich großer Vorteil ist die Möglichkeit, die Ergebnisse mit Kollegen auf der ganzen Welt in Echtzeit mit Clarius Cloud Exam Management zu teilen."

Clarius bietet Softwarepakete an, die für viele Spezialanwendungen entwickelt wurden, darunter Brust, Muskel/Skelett, Geburtshilfe, Erste Hilfe/Intensivpflege, Gefäße, Veterinär und Ästhetik Paket. Sie bieten spezielle Voreinstellungen, erweiterte Arbeitsabläufe, umfassende Messungen und fein abgestimmte Bildgebung, indem sie künstliche Intelligenz und SaaS nutzen, um eine komplette Handheld Ultraschalllösung bereitzustellen, die ggf. auch mit der Cloud verbunden werden kann.

Dr. Ines Verner, Ästhetische Dermatologin mit Sitz in Tel-Aviv, verwendet den drahtlosen Ultraschallscanner Clarius L20, um Komplikationen wie Gefäßverschlüssen bei ästhetischen Eingriffen z.B. mit Fillern vorzubeugen. Sie war eine der ersten, die den Clarius L20 HD3 für die Gesichtsästhetik testete.

"Das ist ein Durchbruch auf diesem Gebiet. Clarius eignet sich gut für die Ästhetik, weil es feinste Gesichtsanatomie klar darstellt, einfach zu bedienen ist, die Bildqualität gut ist, es kabellos ist und so klein, dass ich es von Raum zu Raum mitnehmen kann", sagt Dr. Verner. "Ultraschall ist ein Wendepunkt für die Schönheitsindustrie, weil wir wirklich sehen können, was wir sehen müssen, anstatt blind zu injizieren, was die meisten von uns früher getan haben. Jetzt können wir injizieren, nachdem wir wissen, wo es sicher ist und injizieren nicht, wo wir nicht injizieren wollen."

Neue Clarius Mitgliedschaft ermöglicht umfassende Ultraschallkenntnisse zum ermäßigtem Preis

Neben dem normalen Kauf führt Clarius ein Membership Programm ein, dass den Einstiegspreis senkt, alle Premiumfunktionen (z.B. DICOM) beinhaltet, Trainingsvideos zur Verfügung stellt und finanzielle Flexibilität bietet. Premium Clarius HD3 Scanner sind in Europa ab sofort für 2875,-€ bei einer jährlichen Mitgliedschaft von 575,-€ erhältlich. Mitglieder erhalten Zugang zu allen erweiterten SaaS, allen Lehrangeboten und unbegrenztem Fall Management der Clarius Cloud. Die dreijährige Gewährleistung kann mit "Clarius Care" erweitert werden, um eine unbedingte Einsatzfähigkeit sicherzustellen.

Über Clarius Mobile Health

Clarius hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen medizinischen Fachkräften in allen Fachgebieten präzise, benutzerfreundliche und erschwingliche Ultraschallgeräte zur Verfügung zu stellen. Die tragbaren kabellosen Clarius-Ultraschallscanner verbinden sich mit iOS- und Android-Geräten und liefern hochauflösende Ultraschallbilder, die traditionell nur mit sperrigeren High-End-Systemen zu erreichen sind. Mehr als zwei Millionen hochauflösende Scans wurden mit drahtlosen Handscannern von Clarius durchgeführt. Clarius-Scanner sind in über 90 Ländern weltweit erhältlich. Erfahren Sie mehr unter www.clarius.com.

