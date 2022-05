Nach der Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage verzeichnet der Bitcoin am Donnerstagvormittag wieder deutlichere Kursgewinne. Auch am übrigen Kryptomarkt dominieren die grünen Vorzeichen. Grund dafür ist vor allem eine gewisse Erleichterung nach der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend.Mit einer Anhebung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte auf 0,75 bis 1,0 Prozent wurde dabei zwar der größte Zinsschritt seit Jahrzehnten verkündet, dieser war am Markt allerdings bereits erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...