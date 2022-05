Die Inflation in der Schweiz hat im April weiter angezogen. Mit 2,5% hat die Jahresteuerung den schon hohen Wert des Vormonats von 2,4% nochmals übertroffen.Neuenburg - Die Inflation in der Schweiz hat im April weiter angezogen. Mit 2,5 Prozent hat die Jahresteuerung den schon hohen Wert des Vormonats von 2,4 Prozent nochmals übertroffen. Treiber der Teuerung sind weiterhin die Importgüter, die 6,6 Prozent teurer waren also vor Jahresfrist, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Bei den Inlandgütern lag die Jahresteuerung...

