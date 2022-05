Düsseldorf (ots) -Dustin Senebald ist MPU-Experte und der Gründer der Sedura Consulting. Er unterstützt seine Kunden, die durch unterschiedliche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr aufgefallen sind und bereitet sie auf die bevorstehende die Medizinisch-Psychologische Untersuchung vor. In Beratungsgesprächen, kümmert er sich um ihre Fragen und Anliegen. In seiner modernen Beratung zeigt er Betroffenen zudem auch, wie sie den 12 Monate langen Abstinenznachweis umgehen können.Die jährliche Durchfallquote bei den Medizinisch-Psychologischen Untersuchungen ist überdurchschnittlich hoch und liegt bei 91 Prozent. Bei entsprechender Vorbereitung liege sie jedoch nur bei gut 40 Prozent, betont Dustin Senebald von der Sedura Consulting. Die temporäre Abgabe des Führerscheins kann für die Betroffenen erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringen. So sind beispielsweise viele für den täglichen Weg zur Arbeit auf ihr Auto angewiesen. Diese Thematik ist Dustin Senebald von der Sedura Consulting vertraut und er weiß, wie eine optimale Vorbereitung auf die Untersuchung aussieht.Hinzu kommt, dass der MPU-Markt keinen guten Ruf genießt und sich viele Menschen ungerecht behandelt fühlen, was ihre derzeitige Situation zusätzlich erschwert. Es gibt zahlreiche unseriöse Anbieter, die ihre Kunden auf Medizinisch-Psychologischen Untersuchungen vorbereiten und deren Notsituation ausnutzen. Sie verlangen beispielsweise überhöhte Gebühren, ohne jeglichen Erfolg für ihre Kunden verbuchen zu können. Dustin Senebald hat sich darauf spezialisiert, die Situation für seine Kunden zu erleichtern und eine seriöse, Erfolg versprechende Dienstleistung anzubieten.Der richtige Berater ist entscheidend"Der MPU-Markt ist wie der 'Wilde Westen', es gibt zu viele unseriöse Berater. Die Kunden führen die unfaire Behandlung und damit ihre prekäre Lage häufig auf die beteiligten Psychologen, die Polizei oder auch auf den Staat zurück. In Wahrheit liegt die Verantwortung meist bei denjenigen, die die Vorbereitungen durchführen", weiß Dustin Senebald. Er selbst ist über den Zustand des MPU-Markts entsetzt. "Ich kenne Personen, die durch den ungeplanten Führerscheinverlust arbeitslos oder insolvent geworden sind und ihren letzten Cent in eine schlechte Vorbereitung stecken mussten", erklärt Dustin Senebald. Eine minderwertige und unseriöse Vorbereitung führt in der Regel dazu, dass die Betroffenen sogar mehrfach durch die Prüfung fallen können, was nahezu täglich passiert.Die schwarzen Schafe der Branche sind für Betroffene größtenteils nicht auf Anhieb erkennbar. Aufgrund mangelnder Erfahrung ist es nicht sofort ersichtlich, ob eine Vorbereitung auf einem qualitativ hohen Niveau erfolgt. Der Experte warnt vor allem vor Angeboten, die mit einer Geld-zurück-Garantie werben, da es derartige Garantien in der seriösen Praxis nicht gibt. Bei der Suche nach einem geeigneten MPU-Berater ist es daher wichtig, auf Bewertungen im Internet und vor allem auf Videobewertungen zu achten.Das Erfolgsrezept von Dustin SenebaldDie Sedura Consulting ist der größte Anbieter mit den offensichtlich meisten Online-Bewertungen auf dem Markt. Täglich werden Beratungsgespräche durchgeführt und individuell auf die Bedürfnisse der Kunden eingegangen. Sollte es einem Kunden an Motivation fehlen, das angebotene Programm umzusetzen, so wird auch in dieser Hinsicht eine Hilfestellung geboten. "Wir sind ein Anbieter, der wirklich Ergebnisse produziert und nicht nur auf das Geld schaut. Ebenso geben wir jedem Teilnehmer zwei Jahre Zeit, die MPU anzutreten, sodass die Betroffenen nicht zusätzlich unter Druck gesetzt werden", so Dustin Senebald. Zu seinem Erfolgsrezept gehört auch, dass sein Unternehmen ihre Kunden gezielt auswählt - sie müssen charakteristisch zum Leitgedanken passen.Entscheidend ist, dass die Kunden dazu bereit sein müssen, an sich und ihrer Vergangenheit zu arbeiten. Andernfalls kommt keine Zusammenarbeit zustande. In einer MPU gehen Psychologen anhand von Leitlinien vor und wenn die Teilnehmer diesbezüglich passend antworten, bestehen sie die Prüfung. In der Regel kann sich auf diese Vorgehensweise jedoch nicht verlassen werden und die Psychologen haben bestimmte Erwartungen an die Prüflinge: Sie müssen sich den Fragen zu ihrem Leben und zu den Gründen ihres Führerscheinverlusts offen stellen.Der Erfolg wird belohntZu Beginn seiner Selbstständigkeit wollte der Experte Dustin Senebald mindestens zehn Prozent des Marktes abdecken und erkannte schnell, dass dies alleine nicht zu schaffen ist. So stellte er sich zur Unterstützung nach und nach ein Expertenteam zusammen. Ihr Ziel ist es, der "Abzockerei" vieler anderer entgegenzuwirken und den Betroffenen Erfolg versprechende Lösungen anzubieten. "Ich möchte meinen Kunden nicht auch noch in den Kopf bohren. Unsere Kommunikation ist auf freundschaftlicher Basis", betont der Experte. Ein weiteres besonderes Merkmal, das Dustin Senebald seinen Kunden bietet, ist die Award-Vergabe.Wenn ein Teilnehmer seine Prüfung gemeistert hat, wird er von dem Team der Sedura Consulting für seinen Erfolg mit einem Award ausgezeichnet. Dies dient zur Motivation, die Prüfung zu bestehen und sich in Zukunft keine Verstöße mehr zu erlauben - die Rückfallquote nach einer bestandenen MPU liegt bei immerhin 35 Prozent. "Durch diese Awards haben unsere Teilnehmer eine physische Erinnerung und werden dadurch auch Jahre später immer wieder an ihre MPU-Zeit erinnert, was auch eine erneute Auffälligkeit im Straßenverkehr minimiert." Um für ihre Kunden immer das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und auf Änderungen des Marktes umgehend reagieren zu können, investiert die Sedura Consulting jährlich in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Hierbei werden auch die Aktivitäten in den sozialen Netzwerken wie beispielsweise Facebook berücksichtigt. Dustin Senebald geht es bei seiner Arbeit darum, denjenigen zu helfen, die sich wirklich gebessert haben.Pressekontakt:SEDURA Consulting GmbHDustin SenebaldE-Mail: Dustin@sedura.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: SEDURA Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162214/5213729