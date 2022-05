DGAP-Ad-hoc: Münchener Hypothekenbank eG / Schlagwort(e): Anleihe

Die Münchener Hypothekenbank eG, München, Deutschland, beabsichtigt die Begebung von Additional Tier 1 Kapital



05.05.2022 / 09:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR Die Münchener Hypothekenbank eG, München, Deutschland, beabsichtigt die Begebung von Additional Tier 1 Kapital Die Münchener Hypothekenbank eG beabsichtigt, in CHF denominierte Schuldverschreibungen, die als Instrument des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) anerkannt werden, zu begeben. Die Additional Tier 1-Anleihe soll erstmals im Jahr 2027 kündbar sein und die Anleihebedingungen sollen eine vorübergehende Herabschreibung des Nennbetrags für den Fall vorsehen, dass die harte Kernkapitalquote der Münchener Hypothekenbank eG 7% unterschreitet. Der Zeitpunkt des Angebots und die finale Ausstattung der Schuldverschreibungen stehen noch nicht fest. Münchener Hypothekenbank eG

Karl-Scharnagl-Ring 10

80539 München Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: Treasury - Debt Investor Relations

Rafael Scholz

Tel. +49 (0)89 5387 88 5500

Rafael.scholz@muenchenerhyp.de



Pressesprecher

Dr. Benno-Eide Siebs

Tel. +49 (0)89 5387 2020

Benno-Eide.Siebs@muenchenerhyp.de ISIN: CH0508236590 Common Code: 208872770 WKN: MHB61L VALOR: 50.823.659 Börsen: Regulierter Markt (Professional Segment) in Luxemburg und Standard für Anleihen an der SIX Swiss Exchange 05.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de