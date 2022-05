Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Donnerstag im frühen Handel zunächst deutlich an.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Donnerstag im frühen Handel zunächst deutlich an. Rückenwind erhalten sie durch die US-Notenbank, die am Vorabend wie erwartet die Leitzinsen um 50 Basispunkte angehoben hat. «Einige Anleger bezeichneten die Sitzung des Fed als die wichtigste seit über 20 Jahren», kommentiert ein Händler. Immerhin war es die erste Zinserhöhung in dieser...

