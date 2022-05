Die Partner der vom Volkswagen-Konzern und der Marke Seat angeführten Initiative Future: Fast Forward haben sich nun für das Programm "Strategic Project for Economic Recovery and Transformation" (Abkürzung auf Spanisch: PERTE) beworben - mit dem Ziel, Spanien zu einer Drehscheibe für Elektrofahrzeuge in Europa zu machen. Mit 62 Unternehmen verschiedener Branchen aus 11 Regionen ist es der größte Unternehmensverbund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...