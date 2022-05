Volkswagen ist bei Elektroautos laut Konzernchef Herbert Diess "für dieses Jahr in Europa und den USA im Grunde ausverkauft", da anhaltende Engpässe in der Lieferkette die globale Produktion beeinträchtigen. Im ersten Quartal hatte der Wolfsburger Konzern wie berichtet über alle Marken hinweg 99.100 BEV weltweit an Kunden übergeben. Alleine in Westeuropa liege der Auftragsbestand für die E-Modelle ...

